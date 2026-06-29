Η Geely φέρνει το EX2 στην Ευρώπη για να «ανακατέψει την τράπουλα»

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της κινεζικής μάρκας αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στο 2026, με μήκος 4,13 μέτρα, μπαταρίες έως 40,16 kWh και αυτονομία έως 410 χλμ.

Η Geely ετοιμάζεται να λανσάρει το EX2 στην Ευρώπη, βάζοντας στο παιχνίδι ένα μικρό ηλεκτρικό που έχει ήδη γράψει σημαντική εμπορική πορεία στην Κίνα. Πρόκειται για τη διεθνή εκδοχή του Xingyuan, του μοντέλου που αναδείχθηκε σε ένα από τα best-seller της μάρκας στην εγχώρια αγορά και τώρα περνά στη φάση της παγκόσμιας επέκτασης. Στην Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπο με πολύ παραδοσιακούς «παίκτες», όπως το Renault 5 και το Volkswagen ID.Polo.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, το Geely EX2 έχει μήκος 4.135 χιλιοστά, πλάτος 1.805 χιλιοστά και ύψος 1.570 χιλιοστά, τοποθετώντας το καθαρά στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών πόλης. Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ηλεκτροκινητήρας 58 kW ή 79 ίππων, ενώ οι μπαταρίες LFP της CATL προσφέρονται σε χωρητικότητες 30,12 kWh και 40,16 kWh. Ανάλογα με την έκδοση, η αυτονομία φτάνει τα 310 χλμ. ή τα 410 χλμ. με βάση το πρότυπο CLTC, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα.

Η ευρωπαϊκή άφιξη του EX2 έχει ήδη επιβεβαιωθεί από δημοσιεύματα που μιλούν για λανσάρισμα μέσα στο 2026, με την παρουσία του στην Ελλάδα να αναμένεται επίσης μέσα στη χρονιά. Σε ό,τι αφορά την τιμή, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αρχικό ποσό λίγο πάνω από τα 20.000 ευρώ, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα το τοποθετήσει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το βασικό πλεονέκτημα του EX2 φαίνεται να είναι ο συνδυασμός μικρών διαστάσεων, προσιτής λογικής και επαρκούς αυτονομίας για καθημερινή χρήση. Αν η Geely καταφέρει να τοποθετήσει το μοντέλο επιθετικά ως προς την τιμή και να το υποστηρίξει με σωστό ευρωπαϊκό δίκτυο, τότε το EX2 μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της κατηγορίας.