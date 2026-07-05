F1, Μ. Βρετανία: Αυτό είναι το τελικό grid του Grand Prix
Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο ένατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.
Η σημερινή μάχη στο Σίλβερστον θα έχει διάρκεια 52 γύρους, με την εκκίνηση να αναμένεται με αγωνία.
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Το grid του αγώνα
Έπειτα από μία φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό γύρο εντός κανονισμών στο τέλος του Q3 το Σάββατο και εξασφάλισε ακόμη μία pole position στο 2026. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος συνεχίζει την καλή του φόρμα στις κατατακτήριες και σήμερα θέλει να ανέβει τουλάχιστον στο βάθρο.
Το έργο τους δεν θα είναι εύκολο, καθώς από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο τοπικός ήρωας, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θέλει άλλη μία νίκη με τη Scuderia. Δίπλα του θα βρίσκεται ο έτερος οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έχει ως στόχο να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.
Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τον Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Red Bull Racing στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, ο οποίος θέλει ακόμη έναν τερματισμό στο Τοπ3 μετά τον Αγώνα Σπριντ.
Ο Μαξ Φερστάπεν ηγείται της τέταρτης σειράς της εκκίνησης και μαζί του θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι οδηγοί της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόσον.
Ο αγώνας του Σίλβερστον στο Gazzetta
Η εκκίνηση για το GP Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Συντονιστείτε από τις 16:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.