Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Σίλβερστον για τον ένατο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο ένατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Σίλβερστον θα έχει διάρκεια 52 γύρους, με την εκκίνηση να αναμένεται με αγωνία.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το grid του αγώνα

Έπειτα από μία φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικό γύρο εντός κανονισμών στο τέλος του Q3 το Σάββατο και εξασφάλισε ακόμη μία pole position στο 2026. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος συνεχίζει την καλή του φόρμα στις κατατακτήριες και σήμερα θέλει να ανέβει τουλάχιστον στο βάθρο.

Το έργο τους δεν θα είναι εύκολο, καθώς από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο τοπικός ήρωας, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θέλει άλλη μία νίκη με τη Scuderia. Δίπλα του θα βρίσκεται ο έτερος οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έχει ως στόχο να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τον Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Red Bull Racing στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, ο οποίος θέλει ακόμη έναν τερματισμό στο Τοπ3 μετά τον Αγώνα Σπριντ.

Ο Μαξ Φερστάπεν ηγείται της τέταρτης σειράς της εκκίνησης και μαζί του θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι οδηγοί της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόσον.

Ο αγώνας του Σίλβερστον στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Συντονιστείτε από τις 16:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.