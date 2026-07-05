Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Red Bull Ring; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 9ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 52 γύρων που ακολουθεί.

Στο σημερινό αγώνα όλα είναι ανοικτά, με τη στρατηγική να παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ μένει να δούμε αν η Mercedes-AMG θα κάνει το δύο στα δύο στο Σίλβερστον. Η σειρά εκκίνησης μας προϊδεάζει για έναν συναρπαστικό αγώνα και κρίνοντας από τους πρώτους γύρους του σπριντ, η δράση θα είναι άπλετη.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, η πλειονότητα των οδηγών από τις κορυφαίες τέσσερις ομάδες, οι τρεις έχουν από ένα φρέσκο σετ της μεσαίας και της σκληρής γόμας ελαστικών. Η μοναδική που ακολούθησε διαφορετικό μονοπάτι ήταν η Red Bull Racing, η οποία έχει δύο φρέσκα σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών για τους Ίσακ Χατζάρ και Μαξ Φερστάπεν.

Από τους οδηγούς που ξεκινούν εκτός της πρώτης 10άδας, μόνο ο Όλιβερ Μπέρμαν δεν έχει φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, προτείνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit stop. H ιταλική εταιρεία προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών, με την πρώτη αλλαγή να είναι μεταξύ των γύρων 24 και 30. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι και πάλι του ενός pit stop. H Pirelli προτείνει και πάλι τη μεσαία γόμα για το πρώτο μέρος του αγώνα και τη μαλακή γόμα ελαστικών για το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Δύο ακόμη στρατηγικής προτείνονται, αμφότερες του ενός pit stop, με την πρώτη να έχει τη σκληρή γόμα ελαστικών για το πρώτο μέρος του αγώνα και η δεύτερη να έχει προτείνει τη μαλακή γόμα ελαστικών για το ξεκίνημα του Grand Prix.

Μεγάλο ρόλο στον αγώνα θα παίξει η πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Ο αγώνας του Σίλβερστον στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Συντονιστείτε από τις 16:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.