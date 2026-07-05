Το νέο CFMOTO 800MT-ES έφτασε

Η MUVUS ΑΕ επίσημος εισαγωγέας της CFMOTO, ανακοινώνει την άφιξη του νέου 800 MT ES.

Το νέο μοντέλο αποτελεί την κορυφαία έκδοση της σειράς 800 ΜΤ, με κεντρική προσθήκη το Intelligent Suspension System (ISS) — ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση που ρυθμίζει αυτόματα την απόσβεση σε πραγματικό χρόνο. Το μοντέλο κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: 800MT ES και 800MT ES GT, η οποία περιλαμβάνει τριβάλιτσο αλουμινίου ως τυπικό εξοπλισμό.

Intelligent Suspension System (ISS)

Το ISS αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου. Αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς την ταχύτητα, τη γωνία κλίσης, τη διαδρομή της ανάρτησης και τη δυναμική της μοτοσυκλέτας, ενώ η ECU ρυθμίζει τις βαλβίδες ελέγχου της ροής λαδιού μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το σύστημα προσφέρει:

Ρύθμιση προφόρτισης 4 επιπέδων: μόνος αναβάτης, μόνος αναβάτης + αποσκευές, δύο αναβάτες, δύο αναβάτες + αποσκευές. Η μεταβολή προφόρτισης επηρεάζει αντίστοιχα το ύψος σέλας (από 0 έως ~20mm ανάλογα με το επίπεδο).

Απόσβεση 3 χαρακτήρων: Comfort, Standard, Sport — επιλογή μέσω οθόνης χωρίς εργαλεία.

Απόσβεση ευαίσθητη στην ταχύτητα και προσαρμοζόμενη ανάλογα με το οδόστρωμα.

Λειτουργίες anti-wheelie και anti-recoil για έλεγχο της ανάρτησης κατά την επιτάχυνση.

Bosch Motorcycle Stability Control (MSC)

Το 800MT ES διαθέτει μονάδα Bosch MSC με IMU 6 αξόνων, το οποίο συντονίζει:

Cornering ABS και TCS με προσαρμοσμένη παρέμβαση ανάλογα με το riding mode

Drag Torque Control (DTC)

Wheelie Control (WCS)

Riding Modes

Το μοντέλο διαθέτει έξι διαμορφώσεις οδήγησης: Sport, Rain, Off-Road, Off-Road+, All-Terrain και All-Terrain+, με διαφορετικές ρυθμίσεις ABS, TCS, DTC και WCS σε κάθε mode. Στο Off-Road+ και All-Terrain το πίσω ABS απενεργοποιείται, ενώ στο All-Terrain+ απενεργοποιείται και το εμπρός ABS μαζί με TCS και DTC.

Riding Aid — Πλούσιος Εξοπλισμός Αναβάτη

Smart οθόνη TFT 8"

Σύστημα ανίχνευσης ραντάρ (RDS)

Σταθεροποιητής τιμονιού

Bi-Directional Quickshifter

Cruise control

Σύστημα ένδειξης πίεσης ελαστικών (TPM)

Θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα

Εκδόσεις και Χρωματισμοί & Τιμές

Το 800MT-ES διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

800MT ES (Π.Λ.Τ: 11.390€) — Βασική έκδοση με πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό

800MT ES GT (Π.Λ.Τ: 11.990€) — Περιλαμβάνει τριβάλιτσο αλουμινίου (δύο πλαϊνές βαλίτσες + top case) ως standard εξοπλισμό

Και οι δύο εκδόσεις διατίθενται στους χρωματισμούς Glacier White και Neptune Blue.

