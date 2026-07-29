Daytona Rockstar 450V: Κλασική σχεδίαση, σύγχρονος χαρακτήρας

Με κινητήρα V2, τελική μετάδοση με ιμάντα και επιβλητική ρετρό σχεδίαση, αυτή η νέα custom μοτοσικλέτα έρχεται σε τιμή που θα συζητηθεί.

Η Daytona φέρνει στο προσκήνιο την αυθεντική κουλτούρα των custom cruiser. Η νέα Rοckstar 450V συνδυάζει τον χαρακτηριστικό παλμό ενός δικύλινδρου κινητήρα σε διάταξη V με τη σύγχρονη τεχνολογία, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για την κατηγορία Α2. Η μακριά και χαμηλή σιλουέτα, το ρεζερβουάρ σε σχήμα σταγόνας και οι τροχοί 18”–15” διαμορφώνουν τις γνώριμες αναλογίες ενός μοντέλου cruiser. Οι μεταλλικές λεπτομέρειες και οι ρέουσες καμπύλες πλαισιώνουν τον V2, δημιουργώντας μια επιβλητική παρουσία που τιμά τις κλασικές ρίζες της κατηγορίας.

V-Twin με δυναμική απόδοση

Στην καρδιά της μοτοσικλέτας βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, 8βάλβιδος V2 κινητήρας 438 κ.εκ. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 38,1 PS στις 8.000 rpm, ενώ η μέγιστη ροπή των 38,5 Nm αποδίδεται στις 6.250 rpm. Η αρχιτεκτονική V2 χαρίζει γραμμική λειτουργία και επαρκή δύναμη τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Το κιβώτιο έξι σχέσεων συνεργάζεται με συμπλέκτη ολίσθησης, ο οποίος περιορίζει τις αντιδράσεις του πίσω τροχού στα απότομα κατεβάσματα. Η τελική μετάδοση πραγματοποιείται με ιμάντα, συμβάλλοντας στην ομαλή μεταφορά της ισχύος, την αθόρυβη λειτουργία και τις περιορισμένες ανάγκες συντήρησης. Με μέση κατανάλωση 3,7 L/100 km και ρεζερβουάρ χωρητικότητας 16,8 L, η μοτοσικλέτα μπορεί να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των ανεφοδιασμών. Η αεροπορικού τύπου τάπα αποτελεί ακόμη μία προσεγμένη λεπτομέρεια στο ρεζερβουάρ.

Χαμηλό ύψος, άνετη θέση οδήγησης

Το ύψος της σέλας περιορίζεται στα 690mm, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο έδαφος και τους χειρισμούς σε χαμηλές ταχύτητες κύλισης. Η ανατομική σχεδίαση δύο επιπέδων διαμορφώνει διακριτές θέσεις για αναβάτη και συνεπιβάτη, ενώ τα εμπρός τοποθετημένα μαρσπιέ και το φαρδύ τιμόνι δημιουργούν μια φυσική, ξεκούραστη στάση. Το μεταξόνιο των 1.515mm και η γεωμετρία του πλαισίου με τη γωνία κάστερ στις 28° υποστηρίζουν τη σταθερότητα στην ευθεία, διατηρώντας παράλληλα τη μοτοσικλέτα διαχειρίσιμη μέσα στην πόλη. Το βάρος σε κατάσταση λειτουργίας ανέρχεται στα 193kg, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 150km/h.

Αναρτήσεις και τροχοί

Στο εμπρός μέρος συναντάμε ανεστραμμένο πιρούνι, το οποίο ενισχύει την ακαμψία και την ακρίβεια της κατεύθυνσης. Πίσω, δύο αμορτισέρ ακολουθούν την κλασική διάταξη της κατηγορίας και διαθέτουν ρύθμιση προφόρτισης. Οι τροχοί αλουμινίου φέρουν ελαστικά διαστάσεων 130/70-18 εμπρός και 150/80-15 πίσω. Το φαρδύ πίσω ελαστικό ενισχύει οπτικά τη χαμηλή και μυώδη σιλουέτα της μοτοσικλέτας.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια: ABS & TCS

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δίσκους 320mm εμπρός και 240mm πίσω, με δικάναλο ABS. Για ενισχυμένο έλεγχο σε ολισθηρό οδόστρωμα, η μοτοσικλέτα εξοπλίζεται με TCS (Traction Control), το οποίο μάλιστα παρέχει και τη δυνατότητα απενεργοποίησης.

Full LED φωτισμός

Το στρογγυλό εμπρός φωτιστικό σώμα Full LED ξεχωρίζει χάρη στο περιμετρικό DRL, που διαμορφώνει την αναγνωρίσιμη εικόνα της μοτοσικλέτας. Τα στρογγυλά φλας και το πίσω φωτιστικό σώμα LED ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία, συνδέοντας τη ρετρό αισθητική με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ο στρογγυλός ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD ενσωματώνεται αρμονικά στη θέση οδήγησης. Περιλαμβάνει ευανάγνωστο στροφόμετρο και ενδείξεις ταχύτητας κίνησης, επιλεγμένης σχέσης, στάθμης καυσίμου, θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού και ώρας, καθώς και μερικό και ολικό χιλιομετρητή. Οι διακόπτες στο τιμόνι διαθέτουν πλήκτρα εύκολης πλοήγησης στο μενού της οθόνης, διακόπτη ενεργοποίησης των alarm και ξεχωριστό πλήκτρο για την άμεση απενεργοποίηση του TCS. Στο μπροστινό τμήμα βρίσκεται η διπλή θύρα φόρτισης USB Type-C και USB-A QC 3.0, τοποθετημένη σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για τη γρήγορη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Το νέο Rockstar 450V θα είναι διαθέσιμο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην ιδιαίτερα ελκυστική τιμή των 4.795€. Θα διατίθεται στο εντυπωσιακό χρώμα Mat Black μέσα από το δίκτυο συνεργατών της Daytona και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.