Τα στοιχεία της J.D. Power δείχνουν ότι η ικανοποίηση των ιδιοκτητών EV ξεπερνά κάθε άλλη κατηγορία, με τη συντριπτική πλειονότητα να δηλώνει πως δύσκολα θα επέστρεφε στα θερμικά.

Οι ιδιοκτήτες νέων οχημάτων εμφανίζονται συνολικά πιο ικανοποιημένοι από τα αυτοκίνητά τους σε σύγκριση με πέρυσι, ωστόσο εκείνοι που επέλεξαν αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο (EV) δηλώνουν τους υψηλότερους δείκτες ενθουσιασμού. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έρευνας APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) της εταιρείας J.D. Power για το 2026, η οποία αξιολογεί τη συναισθηματική σύνδεση και τον βαθμό ικανοποίησης των αγοραστών από το νέο τους όχημα.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 78.514 ιδιοκτητών νέων μοντέλων που αγοράστηκαν το 2026, κατά τη διάρκεια των πρώτων 90 ημερών κατοχής τους, αξιολογώντας 37 διαφορετικά χαρακτηριστικά - από την άνεση της θέσης οδήγησης έως την αίσθηση της επιτάχυνσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπερέχουν των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης, ντίζελ και υβριδικών) σχεδόν σε κάθε κατηγορία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 910 βαθμούς στην κλίμακα των 1.000 μονάδων, έναντι 850 βαθμών των θερμικών.

Η χαώδης διαφορά στην οδήγηση

Η μεγαλύτερη απόκλιση στην ικανοποίηση των καταναλωτών καταγράφηκε στον τομέα του συστήματος κίνησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, τα ηλεκτρικά οχήματα ξεπέρασαν τα θερμικά και υβριδικά κατά 109 βαθμούς. Η άμεση απόδοση της ροπής, η απουσία κραδασμών και η αθόρυβη λειτουργία αποτελούν τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα βαθμολόγησαν υψηλότερα τα ηλεκτρικά οχήματα και σε μια σειρά από άλλους τομείς, όπως η διαδικασία εκκίνησης και ρυθμίσεων, η ευκολία εισόδου και εξόδου από την καμπίνα, η αίσθηση και η άνεση κατά την οδήγηση, τα συστήματα ψυχαγωγίας, η ποιότητα του εσωτερικού, καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πάλι ηλεκτρικό θα αγόραζαν

Ένα επιπλέον αξιοσημείωτο εύρημα της μελέτης είναι ότι, ενώ τα ποσοστά ικανοποίησης αυξήθηκαν σε όλους τους τύπους κινητήρων, τα ηλεκτρικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, κερδίζοντας 22 επιπλέον βαθμούς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παρά το γεγονός ότι η αγορά των EV διευρύνεται πλέον πέρα από τους πρώτους λάτρεις της τεχνολογίας και απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ο ενθουσιασμός των αγοραστών παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Τα ευρήματα της J.D. Power επιβεβαιώνουν και άλλες ανεξάρτητες έρευνες του κλάδου, όπως αυτή της εταιρείας CDK, η οποία έδειξε ότι το 90% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σκοπεύει να επιλέξει ξανά EV στην επόμενη αγορά του. Παράλληλα, το 73% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το νοικοκυριό τους θα διατηρεί σταθερά τουλάχιστον ένα ηλεκτρικό όχημα στο γκαράζ του.