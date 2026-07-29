Ο επικεφαλής της Mercedes ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί τοξικές εσωτερικές διαμάχες ανάμεσα στους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι στη μάχη του τίτλου.

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, έστειλε μια αυστηρή προειδοποίηση στους οδηγούς της ομάδας του, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να αναπτυχθεί ξανά μια καταστροφική εσωτερική διαμάχη ανάμεσά τους, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει ακόμα και με απομάκρυνση όποιον παραβιάσει τις αγωνιστικές αρχές της ομάδας.

Η ομάδα του Μπράκλεϊ διανύει ένα εξαιρετικό πρώτο μισό στη σεζόν του 2026 υπό τους νέους τεχνικούς κανονισμούς, έχοντας κατακτήσει οκτώ νίκες στους πρώτους έντεκα αγώνες. Στην πορεία αυτή ηγέτης έχει αναδειχτεί ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών έχοντας σημειώσει έξι νίκες.

Η σύγκριση με το παρελθόν

Από την άλλη πλευρά, ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά ως το φαβορί λόγω εμπειρίας, αντιμετωπίζει δυσκολίες και ατυχίες, βρισκόμενος 59 βαθμούς πίσω από τον νεαρό Ιταλό. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί δημόσια κάποια ένταση, οι μνήμες από την έντονη και τοξική διαμάχη ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Νίκο Ρόσμπεργκ την περίοδο 2014-2016 παραμένουν ζωντανές.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο RacingNews365, ο Τότο Βολφ ρωτήθηκε αν φοβάται μια πιθανή επανάληψη εκείνης της εποχής, δίνοντας μια κατηγορηματική απάντηση: «Δεν θα το επιτρέψω. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ξανά σε εμένα. Δεν πρόκειται να συμβεί ξανά στην ομάδα. Είναι τόσο απλό. Αν κάποιος οδηγός το κάνει αυτό, απλώς θα τον βγάλω από το μονοθέσιο».

Στήριξη στον Ράσελ παρά την κακοδαιμονία

Η σεζόν ξεκίνησε με νίκη του Ράσελ στον πρώτο αγώνα στην Αυστραλία, προτού ο Αντονέλι εξαπολύσει μια εντυπωσιακή αντεπίθεση με πέντε συνεχόμενες νίκες. Ωστόσο, ο Βρετανός στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος σε πρόσφατους αγώνες, χάνοντας σημαντικούς βαθμούς λόγω προβλήματος στη μονάδα ισχύος στον Καναδά ενώ προηγούνταν, μιας ποινής διέλευσης στο Μονακό και μιας σύγκρουσης στον πρώτο γύρο στο Βέλγιο.

Παρά την αρνητική συγκυρία, ο Βολφ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Ράσελ, δηλώνοντας βέβαιος ότι ο Βρετανός διαθέτει τον χαρακτήρα για να ανακάμψει: «Ο Τζορτζ προηγούνταν στο Μόντρεαλ και μετά εγκατέλειψε. Αυτή θα μπορούσε να είναι άλλη μία νίκη γι' αυτόν και σίγουρα θα τον έβαζε σε καλύτερη ψυχολογική ατμόσφαιρα για τους επόμενους αγώνες. Για να είμαστε δίκαιοι μαζί του, είχαμε ένα πρόβλημα στον κινητήρα του μονοθεσίου του, το οποίο πήρε πολύ χρόνο να ανακαλυφθεί και του κόστιζς δύο δέκατα στο γύρο».

Ο επικεφαλής της Mercedes ανέλυσε επίσης την πίεση που δημιουργείται όταν οι ρόλοι και οι προσδοκίες αλλάζουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς: «Προφανώς, η πίεση έχει αυξηθεί για εκείνον επειδή μπήκε στη σεζόν ως το ξεκάθαρο φαβορί. Ο Κίμι είχε εννέα αγώνες χωρίς βαθμό πέρυσι, αλλά φέτος είναι πολύ καλός. Ξαφνικά, οι προσδοκίες αλλάζουν και βρίσκεσαι λίγο σε μειονεκτική θέση. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το διαχειριστεί αυτό όταν βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, αυτός είναι ο Τζορτζ, γιατί είναι σκληρός χαρακτήρας. Οι καλύτεροι οδηγοί είναι ικανοί να αναστρέψουν την κατάσταση. Επομένως, πιστεύω απόλυτα ότι μπορεί να το κάνει».

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