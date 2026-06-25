Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον χώρο της αποψινής Υπερειδικής Διαδρομής πριν από την εκκίνηση του αγώνα.

το πλαίσιο της έναρξης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στο The Ellinikon Sports Park, όπου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της αποψινής Υπερειδικής Διαδρομής. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε στον χώρο ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Κατά την παραμονή του εκεί, ο κ. Μητσοτάκης οδήγησε ένα Toyota GR Yaris Aero Performance με συνοδηγό τον Μαντς Όστμπεργκ. Επιπλέον, συμμετείχε ως συνοδηγός στη δοκιμαστική κίνηση ενός υδρογονοκίνητου Toyota GR Yaris, το οποίο χρησιμοποιείται για την επίδειξη τεχνολογιών βιώσιμης κινητικότητας.

Συναντήσεις με στελέχη και δηλώσεις

Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν επίσης στελέχη της διοργάνωσης, καθώς και οι επικεφαλής των εταιρειών Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, και Toyota Ελλάς, Χέρμαν Ριντλ.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηλεόραση της Cosmote TV, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της χρήσης του συγκεκριμένου χώρου στο Ελληνικό, σημειώνοντας τη μελλοντική αξιοποίηση της περιοχής για τις ανάγκες άθλησης και αναψυχής των πολιτών.

Αναφορές στην οδική ασφάλεια

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, έγινε αναφορά στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, με τον κ. Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει τη θέση ότι η γρήγορη οδήγηση ανήκει αποκλειστικά στις πίστες και όχι στο δημόσιο οδικό δίκτυο, ενώ σημείωσε και τα στατιστικά στοιχεία για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα.

Η Υπερειδική Διαδρομή, η οποία αποτελεί το εναρκτήριο σκέλος του ελληνικού γύρου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα στις 19:05.