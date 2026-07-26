Εμφανώς κουρασμένος και χαρούμενος, ο Λάντο Νόρις αναφέρθηκε στο Grand Prix Ουγγαρίας και στην πρώτη του νίκη ως παγκόσμιος πρωταθλητής.

Έπρεπε να περάσουν 11 αγώνες στο 2026 για να πανηγυρίσει νίκη ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδήγησε εξαιρετικά στο Grand Prix Ουγγαρίας και πήρε την 1η θέση έχοντας 15 δευτερόλεπτα διαφοράς από τον δεύτερο Μαξ Φερστάπεν.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Νόρις στη σεζόν σε Grand Prix (σ.σ. κέρδισε στο σπριντ του Μαϊάμι) και πρώτη του ως παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και το έκανε με στιλ.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το χαμόγελο επέστρεψε

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας ο Νόρις εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος με την επίδοσή του, σε έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του. Μιλώντας αρχικά για τον εναρκτήριο γύρο, ο Βρετανός ανέφερε.

«Είμαι κουρασμένος. Δεν ξέρω τι συνέβη [στον πρώτο γύρο], απλώς έχανα συνέχεια το πίσω μέρος και είχα μερικά γλιστρήματα, οπότε τελείωσε εκεί η μάχη στον πρώτο γύρο. Ένιωσα άθλια εκεί πέρα», ανέφερε σχετικά.

Για τη μάχη που έδωσε με τον Όσκαρ Πιάστρι και την ταχύτητα που έχει κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής είπε: «Πίεζα σαν τρελός για να τον αναγκάσω σε λάθος. Ο ρυθμός μου σήμερα ήταν από τους καλύτερους που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Ήταν τόσο καλός που μπορούσα πάντα να παρατείνω το stint μου και να είμαι γρήγορος».

Για την επιστροφή στις νίκες και τη δυναμική της McLaren που έφερε ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στην Ουγγαρία, ο Νόρις είπε:

«Απλώς είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην πρώτη θέση, χαρούμενος που βλέπω ξανά την κορυφή με το νούμερο ένα. Αυτή η πίστα μας ταιριάζει και είναι μία από αυτές που μου πάνε περισσότερο μέσα στη χρονιά, οπότε ίσως αυτό να είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε προς το παρόν. Μπορούμε να κερδίσουμε αγώνες, έβλεπα τη νίκη να έρχεται. Η ομάδα μας έδωσε ένα μονοθέσιο που μπορεί και πάλι να κερδίσει».

Ραντεβού στην εκπομπή μας για την F1

Την Δευτέρα 27/7, συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.