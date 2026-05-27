Nissan Micra: Ένας θρύλος επέστρεψε στην Ελλάδα (vid)

Η έκτη γενιά του εμβληματικού ιαπωνικού supermini αλλάζει σελίδα με αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση, προηγμένη τεχνολογία και εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή.

Η ελληνική αυτοκινητική επικαιρότητα απέκτησε νέο ενδιαφέρον με την επίσημη πρώτη παρουσίαση της έκτης γενιάς του Nissan Micra στον εγχώριο ειδικό Τύπο. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση υψηλής αισθητικής που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, η ιαπωνική φίρμα αποκάλυψε το νέο της στρατηγικό όπλο. Πρόκειται για μια ολοκληρωτική επανεκκίνηση για το δημοφιλές μοντέλο, το οποίο κουβαλά μια βαριά κληρονομιά άνω των 40 ετών. Πλέον, το Micra αφήνει οριστικά πίσω του τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και περνά με αποφασιστικότητα στην αποκλειστικά ηλεκτρική εποχή, υιοθετώντας μια άκρως σύγχρονη και high-tech φιλοσοφία.

Η σχεδιαστική προσέγγιση του νέου μοντέλου έγινε στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο, χαρίζοντάς του μια έντονη και άμεσα αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Εξωτερικά, οι σχεδιαστές επέλεξαν να του δώσουν μια στιβαρή υπόσταση με ξεκάθαρες επιρροές από την κατηγορία των SUV, κάτι που τονίζεται από τις μεγάλες ζάντες 18 ιντσών και τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα LED. Με μήκος που διαμορφώνεται στα 3.974 χιλιοστά, πλάτος στα 1.772 χιλιοστά και ύψος στα 1.499 χιλιοστά, το ιαπωνικό hatchback διατηρεί τις ιδανικές compact διαστάσεις για ευέλικτη κίνηση στο αστικό περιβάλλον.

Σχεδιαστική ταυτότητα

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και αναβαθμισμένη ποιοτικά, με καθαρές σχεδιαστικές γραμμές και εκτεταμένη χρήση μαλακών υλικών. Στο επίκεντρο του ταμπλό δεσπόζουν οι διπλές οθόνες, με την κεντρική οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων να αγγίζει τις 10,1 ίντσες. Παραμένει ένα compact αυτοκίνητο όσον αφορά τους χώρους, αλλά προσφέρει έναν πορτ μπαγκάζ με βασική χωρητικότητα 326 λίτρων, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τα 1.106 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω κάθισμάτων.

Στο τεχνικό κομμάτι, το νέο ιαπωνικό supermini βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small-car. Η συγκεκριμένη προηγμένη αρχιτεκτονική, η οποία μοιράζεται στενούς τεχνολογικούς δεσμούς και δομικές συγγένειες με το νέο Renault 5, προσφέρει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα στη δυναμική συμπεριφορά. Η χαμηλή τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το πάτωμα εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό κέντρο βάρους, το οποίο σε συνδυασμό με την εξελιγμένη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το συγκρατημένο συνολικό βάρος κοντά στα 1.500 κιλά υπόσχεται μια άκρως σταθερή, συμμετοχική και απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Δύο επιλογές μπαταρίας

Η γκάμα του νέου Nissan Micra BEV είναι δομημένη γύρω από δύο εκδόσεις ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης με μπαταρίες τεχνολογίας NMC. Η εισαγωγική έκδοση εφοδιάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 40 kWh και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 120 ίππων (90 kW) με ροπή 225 Nm, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,0 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα και μεικτή αυτονομία που φτάνει τα 319 χιλιόμετρα (WLTP). Η ισχυρότερη έκδοση διαθέτει μπαταρία 52 kWh και αποδίδει 150 ίππους (110 kW) με ροπή 245 Nm, ρίχνοντας τον χρόνο του 0-100 χλμ./ώρα στα 8,0 δευτερόλεπτα και αυξάνοντας τη μεικτή αυτονομία στα 419 χιλιόμετρα.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) 11 kW για εναλλασσόμενο ρεύμα, ενώ υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 80 kW (για την έκδοση 40kWh) και έως 100 kW (για την έκδοση 52kWh). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε έναν κατάλληλο ταχυφορτιστή, η αναπλήρωση της ενέργειας από το 15% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά, προσφέροντας υψηλή ευελιξία και ελευθερία τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια εκτός των τειχών.

Πλήρης ψηφιακή συνδεσιμότητα

Το νέο Micra φέρνει στο προσκήνιο ένα απόλυτα συνδεδεμένο περιβάλλον, ενσωματώνοντας απευθείας τις επίσημες υπηρεσίες της Google (Google built-in) στο σύστημα infotainment. Ο οδηγός έχει άμεση πρόσβαση στο Google Maps, στο Google Assistant για φωνητικό έλεγχο και στο Google Play για εφαρμογές. Παράλληλα, η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών του οχήματος, όπως η διαχείριση της φόρτισης, ο έλεγχος της υπολειπόμενης αυτονομίας και η προετοιμασία της θερμοκρασίας της καμπίνας.

Η εμπορική διάθεση του μοντέλου περιλαμβάνει τρία διακριτά επίπεδα εξοπλισμού, καλύπτοντας κάθε ανάγκη:

Engage : Η εισαγωγική έκδοση που συνδυάζεται αποκλειστικά με την μπαταρία των 40kWh. Περιλαμβάνει στάνταρ αντλία θερμότητας, αυτόματο κλιματισμό, φώτα LED εμπρός/πίσω, οθόνη πολυμέσων 10,1", ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, καθώς και πλήρες πακέτο ασφαλείας με αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης (AEB) και υποστήριξη διατήρησης λωρίδας.

Advance : Διαθέσιμη και με τους δύο τύπους μπαταρίας. Προσθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10", ενσωματωμένο Google built-in, σύστημα e-Pedal, paddles ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας στο τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό 48 χρωμάτων, Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας και προειδοποίηση τυφλού σημείου.

Evolve: Η κορυφαία έκδοση που συνδυάζεται αποκλειστικά με την μπαταρία των 52kWh. Διαθέτει αμάξωμα με διχρωμία, ζάντες αλουμινίου 18", θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, επενδύσεις από συνθετικό δέρμα, high-end ηχοσύστημα Harman/Kardon με 9 ηχεία και το πακέτο αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 Pro Pilot Assist με Navilink.

Οι τιμές του νέου Nissan Micra στην Ελλάδα

Με την επίσημη έναρξη της διάθεσης, η Nissan Motor Hellas (Νικ. Ι. Θεοχαράκης) προσφέρει μια ειδική επιδότηση λανσαρίσματος ύψους 500 ευρώ. Όταν το ποσό αυτό συνδυαστεί με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (3.000 ευρώ) και το όφελος της απόσυρσης παλαιού οχήματος (1.500 ευρώ), η συνολική μείωση της τιμής αγγίζει τις 5.000 ευρώ για όλες τις εκδόσεις.

Αναλυτικά, οι αρχικές τιμές λιανικής και οι τελικές τιμές με το σύνολο των επιδοτήσεων και της απόσυρσης διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση & Μπαταρία Αρχική Τιμή Λιανικής Τελική Τιμή (με Επιδότηση & Απόσυρση) Engage 40kWh (120 PS) 26.90€ 21.90€ Advance 40kWh (120 PS) 28.90€ 23.90€ Advance 52kWh (150 PS) 31.50€ 26.50€ Evolve 52kWh (150 PS) 32.90€ 27.90€

Το νέο Nissan Micra αναμένεται να βρίσκεται στο επίσημο δίκτυο εμπόρων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα από τις αρχές Ιουνίου 2026.