Λίγες ώρες μετά την έξοδο του Μπανάια, η Ducati πυροδοτεί τη δεύτερη «βόμβα» της ημέρας, φέρνοντας το «παιδί-θαύμα» δίπλα στον Μαρκ Μάρκεθ για το 2027 και το 2028.

Η «silly season» του MotoGP για το 2027 δεν τρέχει απλώς με γρήγορους ρυθμούς, αλλά έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Φραντσέσκο Μπανάια, η Ducati Lenovo Team προχώρησε σε μια κίνηση που μπορεί να περίμενε όλο το paddock, αλλά δεν παύει να προκαλεί αίσθηση: την απόκτηση του Πέδρο Ακόστα με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο 22χρονος Ισπανός, ο οποίος φέτος τρέχει με την ΚΤΜ και θεωρείται ευρέως ως το μεγαλύτερο αυθεντικό ταλέντο της νέας γενιάς, θα οδηγήσει την εργοστασιακή Desmosedici GP από την επόμενη σεζόν, δημιουργώντας μια εκρηκτική «dream team» δίπλα στον Μαρκ Μάρκεθ. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική του ιταλικού εργοστασίου να επενδύσει στο μέλλον, συνδυάζοντας την τεράστια εμπειρία ενός πολυπρωταθλητή με την ορμή ενός αναβάτη που σπάει τα κοντέρ από την πρώτη μέρα της καριέρας του.

Ένα «παιδί-θαύμα» με τρομακτικό βιογραφικό

Ο Πέδρο Ακόστα, γεννημένος το 2004, έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστα χρόνια να γράψει ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Χρειάστηκε μόλις τρία χρόνια από το ντεμπούτο του στις μικρές κατηγορίες για να σαρώσει τους τίτλους τόσο στη Moto3 όσο και στη Moto2, ενώ η είσοδός του στη μεγάλη κατηγορία το 2024 συνοδεύτηκε από τον τίτλο του «Rookie of the Year». Το 2025 επιβεβαίωσε την κλάση του τερματίζοντας στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 13 βάθρα στην κορυφαία κατηγορία.

Η άφιξή του στην εργοστασιακή ομάδα του Μπόργκο Πανιγκάλε αναμένεται να αλλάξει πλήρως τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα και να δώσει νέα πνοή στα γκαράζ της ομάδας. Η Ducati δεν αποκτά απλώς έναν ταχύτατο αναβάτη, αλλά έναν χαρακτήρα άμεσο, αυθεντικό και επικοινωνιακό, ο οποίος έχει όλα τα φόντα για να κερδίσει τις καρδιές των Ducatisti ανά τον κόσμο από την πρώτη στιγμή που θα ντυθεί στα κόκκινα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati Motor Holding, Κλαούντιο Ντομενικάλι, έδωσε το στίγμα αυτής της σπουδαίας μεταγραφής: «Ο Πέδρο είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους αναβάτες στο paddock. Στα 22 του χρόνια, είναι ο τύπος του αναβάτη με τον οποίο μπορεί να γραφτεί ένα νέο και συναρπαστικό κεφάλαιο. Μας άρεσε πάντα και τον παρακολουθούσαμε για καιρό, τόσο για όσα έχει πετύχει στην πίστα όσο και για την άμεση προσωπικότητά του. Πιστεύουμε ότι, δίπλα στον Μαρκ, αντιπροσωπεύει το ιδανικό συμπλήρωμα για μια ομάδα που θέλει να συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse, Λουίτζι Νταλ'Ίνια, στάθηκε στο τεχνικό κομμάτι και την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας: «Μετά την επιβεβαίωση του Μαρκ, θέλαμε να προσθέσουμε έναν νεαρό και γρήγορο αναβάτη στο project εξέλιξης της Desmosedici GP. Ο Πέδρο, πέρα από αδιαμφισβήτητο ταλέντο, έχει δείξει μια εξαιρετική και σπάνια ωριμότητα για την ηλικία του. Η άφιξή του στην ομάδα θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για όλους μας. Είμαι σίγουρος ότι η συνεισφορά του θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα περαιτέρω βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τις επιδόσεις και τους μελλοντικούς μας στόχους».