O συγκινητικός αποχαιρετισμός του πρωταθλητή στον ομόσταβλό του κατά τη διάρκεια του World Ducati Week στο Μιζάνο, λίγο πριν την αποχώρηση του Μπανάια για την Aprilia.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα ολοκληρώθηκε το φετινό World Ducati Week στο Μιζάνο, με τον Μαρκ Μάρκεθ να πλέκει το εγκώμιο του Πέκο Μπανάια. Ο Ισπανός αναβάτης, που κατέκτησε τον έβδομο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία τη σεζόν του 2025, αποθέωσε δημόσια τον ομόσταβλό του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην προσαρμογή του στο γκαράζ της εργοστασιακής ομάδας.

Η συνύπαρξη των δύο αναβατών στην ίδια ομάδα ξεκίνησε πέρυσι, μετά τη μεταγραφή του Μάρκεθ από τη Gresini. Παρά τις προσδοκίες για μια έντονη αντιπαλότητα -ειδικά μετά τις εντάσεις και την επαφή τους στο Πορτιμάο το 2024- οι ισορροπίες διατηρήθηκαν σε πολύ πολιτισμένο επίπεδο, παρότι ο Μπανάια δυσκολεύτηκε με τη μοτοσικλέτα του 2025, την ώρα που ο Μάρκεθ σάρωσε με 11 νίκες σε Grand Prix και 14 σε Σπριντ.

Το «ευχαριστώ» στον Μπανάια

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Μιζάνο, η οποία ήταν και η τελευταία για τον Μπανάια ως αναβάτης της Ducati, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής γνώρισε την αποθέωση από το κοινό, λαμβάνοντας θερμό χειροκρότημα. Ο Ιταλός δήλωσε ενθουσιασμένος από την παρουσία φιλάθλων από όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ιταλική εταιρεία.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Μαρκ Μάρκεθ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ιταλό, τονίζοντας: «Ο Πέκο μου έδειξε τον τρόπο για να διαχειριστώ την Ducati. Όταν μπήκα στο γκαράζ, βρήκα μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλή μοτοσικλέτα, αλλά έναν ακόμα καλύτερο teammate. Αυτό που έχει η Ducati είναι η ενότητα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες εταιρείες. Η ισχύς εν τη ενώσει, και με την ενότητα μπορείς να πετύχεις τα πάντα».

Νέα εποχή για την Ducati

Το φετινό World Ducati Week σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον Μπανάια στην ιταλική ομάδα, στην οποία βρισκόταν από το 2019. Από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Ιταλός μετακομίζει στην εργοστασιακή ομάδα της Aprilia με τετραετές συμβόλαιο, ενώ τη θέση του δίπλα στον Μάρκεθ θα πάρει το αστέρι της KTM, Πέδρο Ακόστα.

Με το καλοκαιρινό διάλειμμα του πρωταθλήματος να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Μαρκ Μάρκεθ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας, απέχοντας μόλις 18 βαθμούς από την κορυφή, έχοντας καλύψει μια τεράστια διαφορά 102 βαθμών από το Grand Prix Ιταλίας και μετά. Από την πλευρά του, ο Πέκο Μπανάια παραμένει στη διεκδίκηση, βρισκόμενος στην 8η θέση, 65 βαθμούς πίσω από την πρωτοπορία.