Στο σφυρί το πιο διάσημο Honda NSX του κόσμου

Το προσωπικό αυτοκίνητο του θρύλου Άιρτον Σένα μετατράπηκε σε ένα από τα πιο ακριβά συλλεκτικά κειμήλια της αυτοκίνησης.

Στις 31 Οκτωβρίου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά ιαπωνικά σπορ αυτοκίνητα στον πλανήτη ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Πρόκειται για το κόκκινο Honda NSX του 1991 με αριθμό πλαισίου T000233, ένα αυτοκίνητο του οποίου η αξία δεν μετριέται απλώς με τους ίππους του, αλλά με την αύρα του ανθρώπου που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του: του θρυλικού Άιρτον Σένα.

Ο τρις πρωταθλητής της Formula 1 είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξελικτική πορεία του NSX, βοηθώντας τη Honda να τελειοποιήσει τη οδική συμπεριφορά του κεντρομήχανου μοντέλου. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τη McLaren-Honda, ο Βραζιλιάνος είχε στη διάθεσή του τρία διαφορετικά NSX για προσωπική χρήση. Το συγκεκριμένο κόκκινο δείγμα φυλασσόταν στη Λισαβόνα και παραδιδόταν στον Σένα κάθε φορά που επισκεπτόταν την Πορτογαλία.

Η εικόνα που έγραψε ιστορία

Με αυτό το αυτοκίνητο ο Σένα είχε μεταβεί στο Estoril για το GP Πορτογαλίας το 1991, όπου τερμάτισε στη 2η θέση. Ωστόσο, η στιγμή που σφράγισε την εικόνα του NSX στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν η εμφάνισή του στο ντοκιμαντέρ Ayrton Senna: Racing Is In My Blood, όπου ο Βραζιλιάνος εικονίζεται να το πλένει ο ίδιος με το λάστιχο στην αυλή.

Μετά τον τραγικό χαμό του Σένα το 1994, το αυτοκίνητο πέρασε αρχικά στην κατοχή πορτογαλικής εταιρείας, πριν καταλήξει στην αντιπροσωπεία Nipomotor της Honda το 1997. Στη συνέχεια αγοράστηκε από έναν επιχειρηματία στο Φάρο, ενώ το 2013 αποκτήθηκε από τον Ρόμπερτ ΜακΦάγκαν και εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2024 καταχωρίστηκε στο AutoTrader, περνώντας για ένα διάστημα στα χέρια ιδιώτη συλλέκτη στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, πριν επιστρέψει ξανά στη Βρετανία για τη δημοπρασία της RM Sotheby's.

Ανεκτίμητη μηχανική απλότητα

Κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός V6 κινητήρας 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 271 ίππους και 283 Nm ροπής, μεταδίδοντας την κίνηση στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων. Πρόκειται για τις αυθεντικές προδιαγραφές, με τις οποίες η ιαπωνική φίρμα απέδειξε ότι μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τις κορυφαίες ευρωπαϊκές κατασκευές.

Ενώ ένα τυπικό Honda NSX του 1991 πωλείται σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, το βάρος του ονόματος του Άιρτον Σένα εκτοξεύει την εκτίμηση της δημοπρασίας μεταξύ 700.000 και 1,1 εκατομμυρίου. Η δημοπρασία στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να επιβεβαιώσει πως η συναισθηματική αξία ενός κειμηλίου που συνδέεται στενά με τον Βραζιλιάνο μύθο ξεπερνά κάθε ψυχρό χρηματοοικονομικό υπολογισμό.