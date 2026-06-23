Για πρώτη φορά ως οδηγός της Scuderia Ferrari, ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για το ενδεχόμενο να παλέψει για το όγδοο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Η σπουδαία νίκη του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη δεν έσπασε απλώς το φετινό μονοπώλιο της πρώην ομάδας του, Mercedes-AMG αλλά του επέτρεψε να εδραιωθεί για τα καλά στη 2η θέση της βαθμολογίας οδηγών. Με τη Mercedes να δείχνει ευάλωτη στο κομμάτι της αξιοπιστίας μετά τις πρόσφατες εγκαταλείψεις των Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, ο Βρετανός είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία.

Η Ferrari υστερεί σε ισχύ έναντι της Mercedes-AMG, με την αναβάθμιση που ετοιμάζει για την Αυστρία να μην είναι ικανή να καλύψει το χάσμα. Ωστόσο ο Χάμιλτον βρίσκεται σε μία διαφορετική κατάσταση σε σύγκριση με 12 μήνες πριν και αυτό του έχει δώσει μια μεγάλη ώθηση.

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Ο Χάμιλτον πιέζει τη Ferrari

Μεταξύ των αγώνων σε Βαρκελώνη και Αυστρία ο Χάμιλτον πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο της Scuderia στο Μαρανέλο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν συζητήσει με τους τεχνικούς και να προτείνει αλλαγές που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το σασί, το οποίο, μετά τις αναβαθμίσεις στην Καταλονία, θεωρείται το κορυφαίο στο grid.

Με τον Χάμιλτον να είναι 2ος στο πρωτάθλημα οδηγών, αρκετοί έσπευσαν να τον θέσουν στη μάχη του τίτλου. Ερωτώμενος σχετικά με τις προοπτικές που έχει για να μείνει στη μάχη, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε:

«Για να είμαι ειλικρινής, με τον τρόπο που ξεκίνησε η χρονιά, δεν το σκεφτόμουν πραγματικά έτσι. Δεν είχα στο μυαλό μου τον όγδοο τίτλο. Φυσικά, αυτό για το οποίο εργαζόμαστε είναι οι νίκες, αλλά πάντα είχα επίγνωση του γεγονότος ότι αυτό απαιτεί χρόνο. Η Mercedes ξεκίνησε τη σεζόν με ένα “εκρηκτικό” μονοθέσιο, είχε καταιγιστικό ρυθμό, και οι δύο οδηγοί της κάνουν εξαιρετική δουλειά. Γνωρίζουμε ότι έχουμε αυτό το έλλειμμα ισχύος. Θα υπάρξουν πίστες με πολύ μεγάλες ευθείες όπου τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για εμάς».

Παρόλα αυτά, ο Χάμιλτον πιστεύει ακράδαντα στις αεροδυναμικές αρετές της SF-26, τονίζοντας ότι η πίεση προς το τεχνικό τμήμα του Μαρανέλο πρέπει να παραμείνει στα ύψη.

«Έχουμε ένα εξαιρετικό μονοθέσιο αεροδυναμικά. Αν συνεχίσουμε να προσθέτουμε απόδοση και μπορούμε να στρίβουμε ακόμα πιο γρήγορα, ίσως καταφέρουμε να μειώσουμε λίγο το έλλειμμα στις ευθείες, μέχρι να βελτιωθούμε ή να κλείσουμε την ψαλίδα στην ισχύ. Είναι πολύ δύσκολο να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά, κάθε εβδομάδα ξεχωριστά. Θα είμαι στο εργοστάσιο πριν από την Αυστρία. Θα αναλύσουμε τα δεδομένα και θα μιλήσουμε με τους τεχνικούς, εξετάζοντας όλα τα διαφορετικά στοιχεία που βρίσκονται στα σκαριά, το πότε έρχονται και τι επίδραση θα έχουν. Αν χρειαστεί, θα αλλάξω την κατεύθυνση εξέλιξης προς όποια πλευρά νιώθω ότι έχει ανάγκη το μονοθέσιο. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να το απολαμβάνουμε. Πρέπει να διασκεδάζουμε κιόλας με αυτό».

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.