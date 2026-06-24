Η πρώην του Λάντο Νόρις ξεπερνά το χωρισμό τους στη Μήλο

Η Μαργκαρίντα Κορσέιρο εντυπωσιάζει με τη νέα της άκρως καλοκαιρινή φωτογράφιση σε κυκλαδίτικο φόντο, αφήνοντας οριστικά πίσω της τα paddock της Formula 1.

Οι προσωπικές ζωές των κορυφαίων οδηγών της Formula 1 βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τον Λάντο Νόρις να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα. Ο χωρισμός του από τη Μαργκαρίντα Κορσέιρο απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όμως το εντυπωσιακό μοντέλο από την Πορτογαλία φαίνεται πως έχει ήδη γυρίσει σελίδα, επιλέγοντας μάλιστα την Ελλάδα για τη νέα της επαγγελματική κίνηση.

Η νεαρή ηθοποιός και μοντέλο βρέθηκε πρόσφατα στη Μήλο για τις ανάγκες της διαφημιστικής καμπάνιας γνωστής εταιρείας μαγιό. Το χαρακτηριστικό, σεληνιακό τοπίο του νησιού αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια παραγωγή υψηλής αισθητικής, με την Κορσέιρο να μοιράζεται αμέσως τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Στο φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε, η πρώην σύντροφος του πιλότου της McLaren ποζάρει με άνεση κάτω από τον ελληνικό ήλιο και μαγνητίζει τα βλέμματα. Τα λευκά βράχια και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου έδεσαν αρμονικά με τη μεσογειακή της αύρα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις μέσα σε λίγες μόλις ώρες.