Μπορεί να είναι ενθουσιασμένος με την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1, όμως ο Κίμι Αντονέλι παραμένει προσγειωμένος στην πραγματικότητα.

Η «εκρηκτική» άνοδος του Κίμι Αντονέλι στη φετινή σεζόν της Formula 1 έχει στρέψει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Με ένα εντυπωσιακό σερί πέντε διαδοχικών νικών, ο νεαρός Ιταλός έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, έχοντας χτίσει μια διαφορά 40 βαθμών από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ

Στη Βαρκελώνη εγκατέλειψε μετά από μηχανικό πρόβλημα στην μπαταρία της μονάδας ισχύος του και ως αποτέλεσμα έχασε έδαφος στη βαθμολογία. Στην Αυστρία λάθη του, δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να παλέψει για τη νίκη, χάνοντας 10 βαθμούς από τον teammate του. Αυτή η καταιγιστική φόρμα, σε συνδυασμό με την ένταση που έχει αναπτυχθεί στην πίστα ανάμεσα σε εκείνον και τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, αλλά και μια διάχυτη εξωτερική ομοιότητα, οδήγησαν πολλούς στο να τον συγκρίνουν με τον θρυλικό Άιρτον Σένα.

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Άδικη η σύγκριση με τον Σένα

Όταν ρωτήθηκε για το αν αυτού του είδους τα σχόλια του προσθέτουν επιπλέον πίεση στους ώμους, ο Αντονέλι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ώριμος και προσγειωμένος, αρνούμενος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία.

«Ουάου, τι δυνατή ερώτηση. Όχι, δεν έχω διαβάσει κάτι γι' αυτό και, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει καθόλου η σύγκριση. Δεν νιώθω ότι πρέπει να με συγκρίνουν με κάποιον που έγραψε την ιστορία αυτού του σπορ, τη στιγμή που εγώ δεν έχω καταφέρει ούτε το ελάχιστο από όσα πέτυχε εκείνος. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο. Είναι το είδωλό μου, είναι κάποιος από τον οποίο εμπνέομαι, αλλά νιώθω ότι δεν είναι σωστό να με συγκρίνουν μαζί του, ειδικά σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Βρίσκομαι μόλις στο ξεκίνημα, έχω ακόμα τόσα πολλά να πετύχω, τόσα πολλά να κάνω και να βελτιώσω, και νιώθω ότι απέχω πολύ από το επίπεδό του», δήλωσε ο Ιταλός.

Οι οδηγοί «στοιχηματίζουν» στον Αντονέλι

Η πορεία του Αντονέλι στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 έχει εντυπωσιάσει τους συναθλητές του. Ο Κάρλος Σάινθ της Williams έφτασε στο σημείο να αναδείξει τον νεαρό Ιταλό ως το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα.

«Με βάση και το πρόγραμμα, δεν ξέρουμε καν πόσοι αγώνες απομένουν, οπότε είναι δύσκολο να πούμε αν είναι στο χέρι του Κίμι να το κερδίσει ή να το χάσει. Όμως οδηγεί εξαιρετικά και κάνει μια απίστευτη χρονιά μέχρι τώρα, μεγιστοποιώντας την απόδοση του μονοθεσίου του και τις πιθανότητές του για νίκες. Όσο πλησιάζεις προς το τέλος ενός πρωταθλήματος, η πίεση φυσιολογικά γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όπως είδαμε πέρυσι με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Όταν φτάνεις σε εκείνο το κρίσιμο σημείο όπου βλέπεις ότι ο τίτλος είναι δικός σου ή όχι, τότε τα πράγματα σοβαρεύουν. Στηρίζω όμως 100% τον Κίμι ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αν συνεχίσει να οδηγεί έτσι, θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να τον κερδίσει», τόνισε ο Ισπανός.

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