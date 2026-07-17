Suzuki e VITARA: Ηλεκτρική αντεπίθεση με τιμή-έκπληξη από 24.670 ευρώ

Με το Suzuki Electric Bonus και την κρατική επιδότηση να εξασφαλίζουν συνολικό όφελος 6.000 ευρώ, το ιαπωνικό ηλεκτρικό SUV γίνεται πλέον μια από τις πιο ελκυστικές προτάσεις της αγοράς.

Το Suzuki e VITARA έχει ήδη συστηθεί στο ελληνικό κοινό, αποτελώντας την είσοδο της ιαπωνικής μάρκας στην εποχή της αμιγούς ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, ο Όμιλος Σφακιανάκη προχωρά τώρα σε μια εξαιρετικά επιθετική εμπορική κίνηση, ανακοινώνοντας το «Suzuki Electric Bonus». Πρόκειται για μια νέα προσφορά που μειώνει δραστικά το κόστος απόκτησης του SUV και ανακατεύει για τα καλά την τράπουλα στην κατηγορία.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια εξασφαλίζει άμεσο όφελος 3.000 ευρώ για όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Το σημαντικό είναι ότι η προσφορά αυτή συνδυάζεται με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (ύψους επίσης 3.000 ευρώ), ανεβάζοντας το συνολικό κέρδος για τον αγοραστή στις 6.000 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η τιμή εκκίνησης για τη βασική έκδοση του e VITARA υποχωρεί πλέον στα 24.670 ευρώ.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές ανά έκδοση

Το e VITARA, το οποίο βασίζεται στην ειδικά εξελιγμένη για ηλεκτρικά πλατφόρμα HEARTECT-e, προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας τεχνολογίας LFP (49 kWh και 61 kWh). Η εισαγωγική έκδοση GL 2WD με τους 144 ίππους και την μπαταρία των 49 kWh είναι αυτή που διατίθεται πλέον στα 24.670 ευρώ. Για όσους επιθυμούν τη μεγαλύτερη μπαταρία των 61 kWh (ισχύς 174 PS), η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 27.670 ευρώ για την έκδοση GL, ενώ η πλουσιότερη έκδοση GLX κοστίζει πλέον 30.670 ευρώ.

Από τη βασική κιόλας έκδοση GL, το SUV προσφέρει ένα εξαιρετικά πλούσιο πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης, λειτουργία One Pedal Drive και μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης. Η κορυφαία έκδοση GLX ενισχύει την premium αίσθηση προσθέτοντας πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360 μοιρών και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Έκδοση Ισχύς Προτεινόμενη Λιανική Τιμή SUZUKI Electric Bonus Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» Τελική Προτεινόμενη Λιανική Τιμή* e VITARA 49 kWh GL 2WD 144 PS 30.670 € 3.000 € 3.000 € 24.670 € e VITARA 61 kWh GL 2WD 174 PS 33.670 € 3.000 € 3.000 € 27.670 € e VITARA 61 kWh GLX 2WD 174 PS 36.670 € 3.000 € 3.000 € 30.670 € e VITARA 61 kWh GL 4WD 184 PS 36.670 € 3.000 € 3.000 € 30.670 € e VITARA 61 kWh GLX 4WD 184 PS 39.670 € 3.000 € 3.000 € 33.670 €

Το πιο προσιτό ηλεκτρικό τετρακίνητο της αγοράς

Η μεγάλη έκπληξη της νέας τιμολογιακής πολιτικής εντοπίζεται στις τετρακίνητες εκδόσεις ALLGRIP-e. Το σύστημα τετρακίνησης της Suzuki χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητους ηλεκτρικούς άξονες (eAxle) για ακαριαία κατανομή της ροπής. Με τη συνδυαστική εφαρμογή του bonus και της επιδότησης, η έκδοση 61 kWh GL 4WD με τους 184 ίππους κοστίζει πλέον 30.670 ευρώ, γεγονός που την καθιστά την πιο προσιτή αμιγώς ηλεκτρική τετρακίνητη πρόταση στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα με τις εξαιρετικές τιμές, ο Όμιλος Σφακιανάκη συνοδεύει το e VITARA με ένα πολύ ισχυρό πακέτο σιγουριάς. Μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, το αυτοκίνητο καλύπτεται από εγγύηση έως και 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα. Η δε μπαταρία υψηλής τάσης συνοδεύεται από εγγύηση που αγγίζει επίσης τα 10 έτη ή τα 500.000 χιλιόμετρα, προσφέροντας απόλυτη ξεγνοιασιά σε βάθος χρόνου.