Οι αλλαγές στο γκριντ του GP Τσεχίας μετά τον αποκλεισμό του Μάρκο Μπετζέκι και η άνοδος του Μαρκ Μάρκεθ στη δεύτερη σειρά.

Η επίσημη ανακοίνωση για την ποινή αποκλεισμού του Μάρκο Μπετζέκι άλλαξε τη διαμόρφωση της σχάρας εκκίνησης για το Grand Prix Τσεχίας του MotoGP στην πίστα του Μπρνο. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες και δεν θα συμμετάσχει στον κυριακάτικο αγώνα, τον οποία θα ξεκινούσε από την 4η θέση.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα τη σχάρα εκκίνησης, που περιορίστηκε τελικά σε 20 μοτοσικλέτες. Στην πρώτη σειρά δεν υπήρξαν αλλαγές, με τον Άι Ογκούρα να εκκινεί από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και τον νικητή του Σπριντ Φραντσέσκο Μπανάια. Ωστόσο, ο Μαρκ Μάρκεθ επωφελήθηκε από την απουσία του Μπεζέκι και ανέβηκε στην τέταρτη θέση, οδηγώντας τη δεύτερη σειρά μαζί με τους Ντιόγκο Μορέιρα και Ραούλ Φερνάντεθ.

We've got an exciting race coming up with the #MotoGP grid looking like this ⚔️#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/83ZSqIbCTv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026

Οι ανακατατάξεις στις πίσω σειρές

Θετικό πρόσημο είχε η αλλαγή και για τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος κέρδισε μια θέση και μετακινήθηκε από την4η στην 3η σειρά της εκκίνησης. Ο αναβάτης της Aprilia, που βρίσκεται πλέον 15 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας, έχει να εκτίσει μια διπλή ποινή Long Lap κατά τη διάρκεια του αγώνα των 21 γύρων.

Στις πιο πίσω θέσεις, ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε εξασφαλίσει τη 14η θέση, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη συνέχεια του αγωνιστικού διημέρου λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου δέχθηκε ποινή τριών θέσεων για παρεμπόδιση του Ενέα Μπαστιανίνι στις δοκιμές, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην τελευταία θέση της εκκίνησης, ακριβώς πίσω από τον Καλ Κράτσλοου.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Η Σειρά Εκκίνησης