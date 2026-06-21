MotoGP: Η τελική σχάρα εκκίνησης στο Μπρνο

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Η τελική σχάρα εκκίνησης στο Μπρνο
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Οι αλλαγές στο γκριντ του GP Τσεχίας μετά τον αποκλεισμό του Μάρκο Μπετζέκι και η άνοδος του Μαρκ Μάρκεθ στη δεύτερη σειρά.

Η επίσημη ανακοίνωση για την ποινή αποκλεισμού του Μάρκο Μπετζέκι άλλαξε τη διαμόρφωση της σχάρας εκκίνησης για το Grand Prix Τσεχίας του MotoGP στην πίστα του Μπρνο. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες και δεν θα συμμετάσχει στον κυριακάτικο αγώνα, τον οποία θα ξεκινούσε από την 4η θέση.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα τη σχάρα εκκίνησης, που περιορίστηκε τελικά σε 20 μοτοσικλέτες. Στην πρώτη σειρά δεν υπήρξαν αλλαγές, με τον Άι Ογκούρα να εκκινεί από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και τον νικητή του Σπριντ Φραντσέσκο Μπανάια. Ωστόσο, ο Μαρκ Μάρκεθ επωφελήθηκε από την απουσία του Μπεζέκι και ανέβηκε στην τέταρτη θέση, οδηγώντας τη δεύτερη σειρά μαζί με τους Ντιόγκο Μορέιρα και Ραούλ Φερνάντεθ.

Οι ανακατατάξεις στις πίσω σειρές

Θετικό πρόσημο είχε η αλλαγή και για τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος κέρδισε μια θέση και μετακινήθηκε από την4η στην 3η σειρά της εκκίνησης. Ο αναβάτης της Aprilia, που βρίσκεται πλέον 15 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας, έχει να εκτίσει μια διπλή ποινή Long Lap κατά τη διάρκεια του αγώνα των 21 γύρων.

 

Στις πιο πίσω θέσεις, ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε εξασφαλίσει τη 14η θέση, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη συνέχεια του αγωνιστικού διημέρου λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου δέχθηκε ποινή τριών θέσεων για παρεμπόδιση του Ενέα Μπαστιανίνι στις δοκιμές, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην τελευταία θέση της εκκίνησης, ακριβώς πίσω από τον Καλ Κράτσλοου.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Η Σειρά Εκκίνησης

ΘΑρ.ΑναβάτηςΟμάδα
179Άι ΟγκούραTrackhouse Racing Team
249Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοTeam VR46
363Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Team
493Μαρκ ΜάρκεθDucati Team
511Ντιόγκο ΜορέιραTeam LCR
625Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse Racing Team
737Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing
821Φράνκο ΜορμπιντέλιTeam VR46
989Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing Team
1054Φερμίν ΑλντεγκέρGresini Racing
1136Ζοάν ΜιρHonda HRC
1212Μάβερικ ΒινιάλεςTech 3
1320Φάμπιο ΚουαρταραρόYamaha Factory Racing
1410Λούκα ΜαρίνιHonda HRC
1523Ενέα ΜπαστιανίνιTech 3
1643Τζακ ΜίλερPramac Racing
1742Άλεξ ΡινςYamaha Factory Racing
1833Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing
1935Καλ ΚράτσλοουTeam LCR
207Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPramac Racing

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@Photo credits: Red Bull Content Pool

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