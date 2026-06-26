Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Άσεν.

Το Grand Prix Ολλανδίας, ο δέκατος αγώνας του MotoGP στο 2026 ξεκίνησε με την περίοδο του FP1. Oμάδες και αναβάτες είχαν 45 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις πρώτες τους δοκιμές στην πίστα του Άσεν.

Η διαδικασία κύλισε ομαλά στο μεγαλύτερο μέρος της, με ορισμένες πτώσεις όπως του Μαρκ Μάρκεθ και του Ντιόγκο Μορέιρα να μην επηρεάζουν τη δράση.

Η Aprilia ξεκίνησε δυναμικά το τριήμερο

Ταχύτερος αναβάτης στο FP1 ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας έκανε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στο τριήμερο σε αντίθεση με τα προηγούμενα Grand Prix και πήρε την 1η θέση με χρόνο 1:32,311. Η επίδοση αυτή ήταν αρκετή ώστε να αφήσει τον Πέκο Μπανάια στη 2η θέση για 0,098 δλ, με τον Ιταλό να ξεκινά ξανά με θετικό τρόπο ένα αγωνιστικό τριήμερο.

Ο Χόρχε Μαρτίν επιβεβαίωσε την ταχύτητα της Aprilia με την 3η θέση στη διαδικασία μπροστά από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46. Ακολούθησαν δύο ακόμη αναβάτες με μοτοσικλέτες Aprilia, με τον Άι Ογκούρα μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεθ.

Η Honda είχε παρουσία στην πρώτη 10άδα, με τον Τζοάν Μιρ να παίρνει την 7η θέση μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Racing. Ακολούθησαν οι Μάβερικ Βινιάλες με KTM και Μαρκ Μάρκεθ με Ducati, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να έχει πτώση που επηρέασε τη θέση του στο FP1. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν 0,446 δλ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Από τη διαδικασία αυτή θα οριστούν οι 10 αναβάτες που θα προκριθούν απευθείας στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

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