Ο Πέκο Μπανάια της Ducati Corse ήταν ο πρωταγωνιστής στο σπριντ του MotoGP στην Τσεχία, κατακτώντας μια σπουδαία νίκη.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Τσεχίας για το πρωτάθλημα του MotoGP αποδείχθηκε μια μάχη τακτικής και αντοχής ελαστικών. Ο Πέκο Μπανάια ρίσκαρε με το μαλακό πίσω ελαστικό, άντεξε στην πίεση και πήρε την πρώτη του φετινή νίκη σε σπριντ.

Ο αναβάτης της Ducati πετάχτηκε στην 1η θέση μετά την εκκίνηση και είχε εξαιρετικό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Διατηρώντας τα ελαστικά του σε καλή κατάσταση, κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing για 0,241 δλ για να φτάσει στη νίκη. Ο Ιάπωνας έφτασε κοντά στον πρώτο του θρίαμβο στο MotoGP, όμως θα πρέπει να περιμένει άλλη μία ημέρα.

Στην 3η θέση του σπριντ τερμάτισε ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Μάρκο Μπετζέκι, εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω πτώσης.

Τι έγινε στον αγώνα σπριντ

Στην εκκίνηση, ο Μπανάια έκανε το καλύτερο πέταγμα και ήταν στην 1η θέση μετά τη στροφή 1, με τον Ογκούρα να τον ακολουθεί. Ο Μπορέιρα ήταν 3ος μπροστά από τους Μ. Μάρκεθ, Ντι Τζιαναντόνιο και Μπετζέκι.

Στη στροφή 12 είχαμε δύο πτώσεις, με τους Μορέιρα και Βινιάλες να τίθενται εκτός μάχης. Αυτό επέτρεψε στον Μ. Μάρκεθ να ανέβει σε θέση βάθρου, ενώ μπροστά του οι Μπανάια και Ογκούρα ήταν κοντά μεταξύ τους.

Στον 3ο γύρο η διαφορά Μπανάια-Ογκούρα ήταν στο μισό δευτερόλεπτο, ενώ ο Μάρκεθ ένιωθε την πίεση του Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Μπετζέκι δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρώτων, με τον Ακόστα να τον πιέζει για την 5η θέση, ενώ από κοντά ήταν ο Μαρτίν. Ο αναβάτης της Aprilia επιτέθηκε σε αυτόν της KTM, όμως δεν κατάφερε να τον προσπεράσει.

Μπαίνοντας στον 6ο από τους 10 γύρους η διαφορά άρχισε να πέφτει στην κορυφή, με τον Μπανάια να νιώθει τη φθορά του πίσω μαλακού ελαστικού του. Από κοντά ήταν και ο Μ. Μάρκεθ, έτοιμος να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος των αντιπάλων του. Στη στροφή 11 του ίδιου γύρυο ο Ακόστα εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω πτώσης, ανεβάζοντας τον Μαρτίν στην 6η θέση.

Με 3 γύρους για το φινάλε η διαφορά μεταξύ των τριών πρώτων ήταν κάτω από το δευτερόλεπτο, με τον Ογκούρα να έχει ξεκινήσει την επίθεσή του. Στον επόμενο γύρο η διαφορά Μπανάια και Ογκούρα ήταν μόλις στα 0,2 δλ. Το δράμα όμως είχε ξεκινήσει πιο πίσω.

Στη στροφή 3 ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι, είχε πτώση, χάνοντας πολύ σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο ο Μπανάια άνοιξε τη διαφορά στα 0,311 δλ από τον Ογκούρα και εκείνη ήταν η στιγμή που έπρεπε να πιέσουν. Σε κάθε κομμάτι της πίστας η διαφορά αυξομειωνόταν, ενώ ο Μάρκεθ άρχισε να χάνει απόσταση.

Βγαίνοντας από την τελευταία στροφή, ο Μπανάια ήταν στην 1η θέση και πήρε μια σπουδαία νίκη στον πρώτο από τους δύο αγώνες στο Μπρνο. Ο Ογκούρα τερμάτισε ακριβώς πίσω του στη 2η θέση, ενώ τρίτος ήταν ο Μ. Μάρκεθ.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι: Ντι Τζιαναντόνιο, Μαρτίν, Φερνάντεθ, Μπαστιανίνι, Αλντεγκέρ και Μπίντερ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στο Grand Prix Τσεχίας την Κυριακή με τον μεγάλο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 15:00 ώρα Ελλάδος.

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