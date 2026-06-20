O Άι Ογκούρα της Trackhouse ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη της pole position του Grand Prix Τσεχίας, κάνοντας την ταχύτερη επίδοση μετά από μία συναρπαστική μάχη.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Τσεχίας, του ένατου αγώνα του MotoGP στο 2026 αποδείχθηκαν συναρπαστικές. Η μάχη κρίθηκε στο τέλος μιας πολύ δύσκολης διαδικασίας στο Q2, με το ρεκόρ πίστας να «σπάει» συνεχώς.

Ο Άι Ογκούρα με μία εκπληκτική εμφάνιση πήρε την pole position με νέο ρεκόρ πίστας. Ο Ιάπωνας της Trackhouse Racing κατέκτησε την παρθενική του pole στο MotoGP γράφοντας το 1:51,139. Δίπλα του στην εκκίνηση θα βρίσκεται ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, o οποίος ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από τον Ογκούρα.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Πέκο Μπανάια της Ducati μετά από μία εξαιρετική επίδοση, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι είναι 4ος.

Q1

Οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για τα 15 λεπτά μάχης που είχαν μπροστά τους. Άπαντες ακολουθούσαν τον Μαρτίν, ο οποίος ήταν το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση των κατατακτηρίων.

Πράγματι ο Ισπανός έθεσε τον ταχύτερο γύρο του στο τριήμερο με το 1:51,819, ο οποίος ήταν ο δεύτερος ταχύτερος στο Grand Prix. Δεύτερος ήταν μετά τα πρώτα περάσματα ο Μορμπιντέλι, ενώ στο ίδιο δέκατο με τον Ιταλό ήταν οι Βινιάλες και Α. Μάρκεθ.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος. Ο Κουαρταραρό ήταν αυτός που βελτίωσε το χρόνο του, όμως δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 5η θέση. Στην κορυφή, ωστόσο, δεν άλλαξε κάτι, με τους Μαρτίν και Μορμπιντέλι να προκρίνονται στο Q2.

Q2

To 15λεπτο που θα έκρινε την pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν αμέσως στην πίστα. Η αίσθηση ήταν πως όποιος έγραφε νέο ρεκόρ πίστας θα ήταν στην κορυφή.

Οι αναβάτες της Ducati ήταν στην κορυφή, όμως ένας-ένας άρχισε να τους ξεπερνάει. Ο Ντι Τζιαναντόνιο ήταν στην κορυφή της κατάταξης με νέο ρεκόρ πίστας στο 1:51,643 και 2ος ήταν ο εντυπωσιακός Μορέιρα. Ο Ογκούρα ήταν στην 3η θέση, ενώ ο Μπετζέκι μόλις 5ος.

Στα τελευταία λεπτά η μάχη «άναψε» για τα καλά με το ρεκόρ πίστας να σπάει και πάλι. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Μπανάια, όμως δεν ήταν ο μόνος. Ο Ογκούρα έχοντας και ένα εκπληκτικό τελευταίο τομέα της πίστας έγραψε το 1:51,139 και πήρε την pole position, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να σκαρφαλώνει 2ος.

Ο Μπανάια έμεινε 3ος και πίσω του ήταν οι: Μπετζέκι, Μ. Μάρκεθ, Μορέιρα, Φερνάντεθ, Ακόστα, Μορμπιντέλι, Μαρτίν, Αλντεγκέρ και Μιρ.

Η συνέχεια του τριημέρου.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ στο Μπρνο.

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