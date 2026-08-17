Η OMODA & JAECOO απέκτησε τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ISO/PAS 8800 και ISO/IEC 42001, θέτοντας νέα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και διακυβέρνησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους και αξιολογήσεις από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς UL Solutions και TÜV SÜD Group, η OMODA & JAECOO απέκτησε επίσημα διπλή πιστοποίηση για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης των οχημάτων της.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος έλαβε το ISO/PAS 8800 (Road Vehicle AI Safety Development Framework) και το ISO/IEC 42001 (Artificial Intelligence Management System). Πρόκειται για δύο διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που λειτουργούν ως επίσημη «άδεια ασφάλειας AI», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της μάρκας στην εξέλιξη αξιόπιστων και υπεύθυνων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η αρχιτεκτονική της «διπλής προστασίας»

Οι δύο πιστοποιήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, θωρακίζοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής των τεχνολογιών AI:

Τεχνικές δυνατότητες (ISO/PAS 8800): Επικεντρώνεται στο τεχνολογικό σκέλος, αξιολογώντας την εφαρμογή αυστηρών μηχανισμών ασφάλειας από την εκπαίδευση των δεδομένων και τη δημιουργία των μοντέλων έως τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Διασφαλίζει ότι τα συστήματα παραμένουν σταθερά και ελεγχόμενα ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή σύνθετα περιβάλλοντα οδήγησης.

Εταιρική διακυβέρνηση (ISO/IEC 42001): Αξιολογεί τους μηχανισμούς διαχείρισης και ελέγχου κινδύνων, τις διαδικασίες ηθικής αξιολόγησης και το πλαίσιο συνεχούς εποπτείας, λειτουργώντας ως ένα σύστημα ελέγχου για την ορθή ανάπτυξη των αλγορίθμων.

Η OMODA & JAECOO συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που κατακτούν το ISO/PAS 8800, το πρώτο πρότυπο παγκοσμίως που σχεδιάστηκε ειδικά για τις νέες προκλήσεις της αυτόνομης λήψης αποφάσεων στα αυτοκίνητα.

Απτή ασφάλεια για τον οδηγό και Super AI Cockpit

Για τον τελικό χρήστη, η πιστοποίηση αυτή εγγυάται ότι κρίσιμες λειτουργίες, όπως τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), η φωνητική αλληλεπίδραση και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), είναι πλήρως επαληθευμένα και ανιχνεύσιμα.

Παράλληλα, η μάρκα παρουσίασε πρόσφατα στην Ινδονησία το πρωτοποριακό Super AI Cockpit στην εκδήλωση «Super AI Night». Το νέο έξυπνο cockpit διαθέτει βαθιά τοπική προσαρμογή σε πέντε γλώσσες και δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ δέκα ευφυών ψηφιακών agents, μετατρέποντας το όχημα σε έναν διαδραστικό συνεργάτη που προβλέπει τις ανάγκες του οδηγού.

Καθώς οι διεθνείς αγορές αυστηροποιούν τα κανονιστικά πλαίσια, η πιστοποιημένη ασφάλεια AI αποτελεί βασικό διαβατήριο για την παγκόσμια εμπορική επέκταση της OMODA & JAECOO, συνδυάζοντας την καινοτομία με τον πλήρη έλεγχο κινδύνων στη μαζική παραγωγή.