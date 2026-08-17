Στο «περίμενε» φαίνεται να μένει ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος δεν βλέπει εναλλακτικές επιλογές ώστε να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσης της κατάταξης στη Formula 1.

Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα μεγάλα ονόματα στη Silly Season της Formula 1 είναι αυτό του Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός έπειτα από την αποχώρησή του από τη Scuderia Ferrari δεν έχει την πορεία που περίμενε, μα τη Williams Racing να έχει μέχρι τώρα ένα καταστροφικό 2026.

Οι βλέψεις του Σάινθ ήταν μεγάλες για τη βρετανική ομάδα, η οποία ήταν σε τροχιά ανόδου τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα το 2025 κατέκτησε δύο βάθρα, στο Αζερμπαϊτζάν και στο Κατάρ, δείχνοντας την πρόοδο της βρετανικής ομάδας.

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Τα σενάρια για εργοστασιακό συμβόλαιο

Προτού υπογράψει στη Williams, ο Σάινθ είχε συνδεθεί έντονα με τη Sauber ενόψει της μετατροπής της σε Audi, επιλογή την οποία απέρριψε τότε. Πρόσφατα ρεπορτάζ τον συνέδεσαν ξανά με το γερμανικό εργοστάσιο, όμως αυτές οι φήμες διαψεύστηκαν πλήρως από την πλευρά της γερμανικής ομάδας.

Το όνομά του συνδέθηκε και με τη Mercedes F1 όταν ο Λιούις Χάμιλτον υπέγραψε για τη Ferrari. Όμως ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, είχε αποφασίσει από την πρώτη στιγμή πως διάδοχος του Βρετανού θα ήταν ο σημερινός πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι.

Τους τελευταίους μήνες κυκλοφόρησαν σενάρια ακόμη και για πιθανή επιστροφή του στην οικογένεια της Red Bull Racing, σε περίπτωση που ο Μαξ Φερστάπεν αποφάσιζε να αποχωρήσει από το Μίλτον Κινς. Όμως και αυτό το σενάριο δεν είχε σοβαρή υπόσταση.

Η απόφαση για το 2027

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca, ο Σάινθ αναμένεται να παραμείνει στη Williams και το 2027. Ο Ισπανός θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη βρετανική ομάδα ώστε να έχει τη δυνατότητα να βγει στην αγορά για το 2028.

Ο Σάινθ θέλει εργοστασιακό συμβόλαιο και με δεδομένο πως οι κορυφαίες τέσσερις ομάδες έχουν κλειδωμένα lineups, οι επιλογές του είναι λίγες. Ενόψει 2027 ο Σάινθ θα μπορούσε να μεταπηδήσει στην Aston Martin, όμως η παραμονή του Φερνάντο Αλόνσο στο πράσινο μονοθέσιο για έναν ακόμη χρόνο φαντάζει πλέον δεδομένη.

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