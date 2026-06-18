Skoda Peaq: Τα πρώτα σκίτσα από το εσωτερικό του νέου ηλεκτρικού 7θέσιου SUV

Η Skoda δίνει μια πρώτη γεύση από την καμπίνα του επερχόμενου ηλεκτρικού της SUV, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

Η Skoda Auto προσφέρει μια πρώτη γεύση από την καμπίνα του επερχόμενου, αμιγώς ηλεκτρικού επταθέσιου SUV της με το όνομα Peaq, δημοσιεύοντας τα πρώτα σχεδιαστικά σκίτσα, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των σκίτσων του εξωτερικού. Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2026 στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας.

Τα σκίτσα εισάγουν μια σύγχρονη προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ευρυχωρία, την άνεση και τη χρηστικότητα, με ένα εσωτερικό που συνδυάζει καθαρές γραμμές και lounge ατμόσφαιρα. Η αυτόνομη κεντρική οθόνη και ο συμπαγής ψηφιακός πίνακας οργάνων μειώνουν την πληροφοριακή επιβάρυνση του οδηγού, ενώ η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα ενισχύει τη λειτουργικότητα.

Κάθετη οθόνη και φιλοσοφία Lodge

Το νέο Skoda Peaq εισάγει για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας μια κάθετη οθόνη για το σύστημα infotainment, συνοδευόμενη από νέα φυσικά χειριστήρια για άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες όπως ο κλιματισμός και η ένταση του ήχου. Παράλληλα, η σχεδιαστική φιλοσοφία «Lodge» προσφέρει έναν ζεστό χαρακτήρα, συνδυάζοντας μαλακές υφασμάτινες επιφάνειες εύκολης φροντίδας με πιο στιβαρά στοιχεία.

Ο Chan Park, Head of In-Car & UX Design της Skoda, δήλωσε για τη σχεδίαση του μοντέλου: «Στη Skoda σχεδιάζουμε με επίκεντρο τον πελάτη. Στόχος μας είναι μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης, που συνδέει την πρακτικότητα ενός επταθέσιου εσωτερικού με έναν σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας άμεση, διαισθητική αλληλεπίδραση και λιγότερη πολυπλοκότητα».