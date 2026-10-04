Από τη μία στιγμή στην άλλη τα σύννεφα μαζεύτηκαν πάνω από την πίστα και η βροχή άρχισε να πέφτει με πολύ μεγάλη ένταση.

Με 40 λεπτά για την εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία, η βροχή ξεκίνησε να πέφτει στην πίστα της Σεπάνγκ. Η έντασή της ήταν φυσιολογική, όμως στη συνέχεια εντάθηκε και έκανε ορισμένα σημεία της πίστας να μοιάζουν με μικρές λίμνες. Το τροπικό κλίμα της Μαλαισίας επιβεβαίωσε τη φήμη του και όλα δείχνουν πως θα έχουμε τον πρώτο βρόχινο αγώνα της νέας εποχής της Formula 1.

Με την εκκίνηση να πλησιάζει, η βροχόπτωση εντάθηκε κι άλλο, ενώ από τη ζωντανή μετάδοση ακούστηκε ένας κεραυνός να πέφτει κοντά στην πίστα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Racing Bulls, Άλαν Περμέιν, δεν αποκλείεται να καθυστερήσει η έναρξη του Grand Prix.

Πράγματι, λίγα λεπτά αργότερα η Διεύθυνση Αγώνα επιβεβαίωσε πως η εκκίνηση θα καθυστερήσει έως ότου μειωθεί η ένταση της βροχής στη Σεπάνγκ.

No let up 😵 #F1 #BahrainGP https://t.co/eeFZMS8uSv October 4, 2026

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