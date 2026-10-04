Ώρα για το Grand Prix της Σεπάνγκ!

Ο 16ος σταθμός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 είναι στη Μαλαισία, και υπόσχεται άλλη μια κούρσα με συναρπαστικό θέαμα και έντονες συγκινήσεις στη μάχη του τίτλου ενώ προχωράμε προς την τελική ευθεία της σεζόν.

Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το Grand Prix μετατέθηκε εκτάκτως 6.000 χιλιόμετρα μακριά από το Μπαχρέιν όπου ήταν προγραμματισμένο να λάβει χώρα, στην πίστα της Σεπάνγκ.

Καθώς το πρωτάθλημα οδεύει προς την τελική του φάση με μόλις οκτώ αγώνες να απομένουν, συμπεριλαμβανομένης της μάχης στη Σεπάνγκ, οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά λεπτές. Αν και η επιστροφή στη Μαλαισία προέκυψε λόγω συγκυριών, η συγκεκριμένη διαδρομή είναι γνώριμη στον κόσμο της Formula 1, αφού αποτελούσε σταθερό κομμάτι στο καλεντάρι από το 1999 έως το 2017.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η μάχη για τον τίτλο φουντώνει. Ο Τζορτζ Ράσελ, μετά την επικράτησή του στο Αζερμπαϊτζάν —που ήταν η τρίτη φετινή του νίκη μετά από εκείνες σε Αυστραλία και Αυστρία— μείωσε τη απόσταση από την κορυφή.

Εκεί παραμένει ο teammate του στη Mercedes, Κίμι Αντονέλι, με 302 βαθμούς έναντι 236 του Βρετανού. Ο νεαρός Ιταλός, μετά τις διαδοχικές νίκες σε Ισπανία και Ιταλία, έμεινε στην 5η θέση στο Μπακού, ωστόσο διατηρεί το πάνω χέρι στην κούρσα για τον τίτλο και σταθερά αντιδρά έπειτα από μια… άτυχη κούρσα όπως στο Αζερμπαϊτζάν. Στο 3.25 να δει πρώτος την καρό σημαία ο πιλότος της Mercedes.

Στην 3η θέση της κατάταξης ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 199 βαθμούς, έχοντας ολοκληρώσει τον προηγούμενο αγώνα στην 6η θέση και βάσει των τωρινών δεδομένων δε δείχνει ικανός να απειλήσει την κορυφή, όμως τίποτα δε μπορεί να αποκλειστεί.

Το Grand Prix της Μαλαισίας αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια. Όσον αφορά το πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes συνεχίζει να οδηγεί με ασφάλεια την κατάταξη με 538 βαθμούς, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τη 2η Ferrari των 378 βαθμών.

Στο 1.80 να δει η πρωτοπόρος ομάδα το μονοθέσιό της πρώτο και στη Μαλαισία, κάτι που έχει συμβεί σε 11/15 προηγούμενα Grand Prix.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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