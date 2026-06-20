Η Dacia αποκαλύπτει τη δεύτερη γενιά του δημοφιλούς Spring, το οποίο πλέον θα παράγεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, παραμένοντας πιστό στην προσιτή ηλεκτροκίνηση.

Η Dacia κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας τη δεύτερη γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού της μοντέλου πόλης. Το νέο Spring έρχεται να χτίσει πάνω στην επιτυχημένη εμπορική πορεία του προκατόχου του, το οποίο κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 210.000 Ευρωπαίων οδηγών, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για μια απλή και χωρίς περιττές πολυπλοκότητες προσέγγιση στις αστικές μετακινήσεις.

Η σημαντικότερη είδηση που συνοδεύει τη νέα γενιά αφορά τη γραμμή παραγωγής του. Η νέα γενιά του Spring θα κατασκευάζεται πλέον επί ευρωπαϊκού εδάφους, μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει την παρουσία της μάρκας στην ήπειρο και δείχνει τη σημασία που δίνει ο όμιλος στο συγκεκριμένο project.

Η ίδια Value for Money φιλοσοφία

Παρά την πλήρη ανανέωσή του, το ηλεκτρικό μοντέλο παραμένει απόλυτα πιστό στις βασικές αξίες της Dacia. Διατηρεί στο ακέραιο τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν στην αγορά, προσφέροντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, τέσσερις θέσεις για ενήλικους επιβάτες και έναν πλήρως αξιοποιήσιμο χώρο αποσκευών που καλύπτει με άνεση τις ανάγκες της καθημερινότητας στην πόλη.

Το όνομα Spring (Άνοιξη) διατηρείται, καθώς πέρα από την αναγνωρισιμότητα που έχει χτίσει, συνεχίζει να συμβολίζει την ανανέωση και τη θετική ενέργεια που θέλει να φέρει η εταιρεία στην κατηγορία των οχημάτων μηδενικών ρύπων.

Στόχος η προσιτή ηλεκτροκίνηση

Με τη δεύτερη γενιά του Spring, η Dacia δείχνει να συνεχίζει με συνέπεια τον αρχικό της στόχο: να εκδημοκρατίσει την ηλεκτρική μετακίνηση, καθιστώντας την οικονομικά προσιτή στο ευρύ κοινό. Σε μια περίοδο όπου το κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένει υψηλό για το μέσο αγοραστή, η πρόταση της Dacia έρχεται να προσφέρει μια ορθολογική, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για τις καθημερινές μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού.