Yadea Owin: Κλασικό, ηλεκτρικό και έξυπνο (vid)

Το νέο μοντέλο του Νο1 κατασκευαστή ηλεκτρικών δίτροχων στον κόσμο επιδιώκει να δώσει την απόλυτη χρηστική λύση στην καθημερινότητά μας.

Το νέο Yadea Owin είναι ένα εκλεπτυσμένο ηλεκτρικό σκούτερ σχεδιασμένο για σύγχρονη αστική κινητικότητα και οπτικά εμπνευσμένο από τον κλασικό ευρωπαϊκό ρετρό σχεδιασμό του 20ού αιώνα. Συνδυάζοντας το διαχρονικό στυλ με τη σύγχρονη ηλεκτρική απόδοση, την έξυπνη συνδεσιμότητα και την καθημερινή άνεση, έχει σχεδιαστεί για να κάνει την οδήγηση στην πόλη αβίαστη και ευχάριστη. Με κινητήρα 2,8kW που αποδίδει ροπή 125Nm, το Owin προσφέρει ομαλή επιτάχυνση και άμεση απόκριση κατάλληλη για αστικούς δρόμους. Με μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ/ώρα και αυτονομία έως και 81 χλμ, είναι ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις. Με γωνία ανάβασης 15° αντιμετωπίζει άνετα τις όποιες οδικές κλίσεις διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία στην κυκλοφορία. Το ρετρό αμάξωμά του συνδυάζεται με σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως ασφάλεια μέσω εφαρμογών, παρακολούθηση GPS και ξεκλείδωμα χωρίς κλειδί, δημιουργώντας ένα σκούτερ που φαίνεται κλασικό αλλά ταυτόχρονα είναι απόλυτα σύγχρονο.

Μπαταρία, Εμβέλεια & Φόρτιση

Εξοπλισμένο με μπαταρία λιθίου 72V 30Ah, το Owin προσφέρει έως και 81 χλμ αυτονομίας, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο και το έδαφος. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 6 ώρες, καθιστώντας εύκολη την επαναφόρτιση κατά τη διάρκεια νύχτας ή/και ημέρας. Η μπαταρία διαθέτει επίσης προστασία από υπερθέρμανση για να υποστηρίζει την αξιοπιστία και τη σταθερή απόδοση στην καθημερινή χρήση. Σημειωτέον πως το μοντέλο διατίθεται και στην έκδοση Lite με κινητήρα 1,4kW, η οποία μπορεί να οδηγηθεί χωρίς δίπλωμα. Προσφέρει τελική ταχύτητα 25 χλμ/ώρα και αυξημένη αυτονομία έως και 108 χιλιόμετρα.

Άνεση, Έλεγχος & Πρακτικότητα στην Πόλη

Κατασκευασμένο με γνώμονα την άνεση του αναβάτη, το πλαίσιο, η ανάρτηση και ο εργονομικός σχεδιασμός συνεργάζονται για να παρέχουν μια σίγουρη οδήγηση σε συνθήκες πόλης. Τα κορυφαίας ποιότητας ελαστικά, οι τροχοί των 12 ιντσών και τα μελετημένα φρένα υπόσχονται τις απαιτούμενες επιδόσεις ακόμα και κάτω από δύσκολες οδηγικής συνθήκες.

Έξυπνη Ασφάλεια & Συνδεσιμότητα

Το Owin περιλαμβάνει μια σειρά από συνδεδεμένες λειτουργίες στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Yadea, προσθέτοντας σύγχρονη άνεση και ασφάλεια για τους αναβάτες της πόλης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αντικλεπτική εφαρμογή, οι ειδοποιήσεις κίνησης του οχήματος, η παρακολούθηση GPS και το ξεκλείδωμα χωρίς κλειδί, που βοηθούν στην προστασία του σκούτερ σας και σας προσφέρουν ηρεμία όταν είστε παρκαρισμένοι.

Παντός καιρού

Με βαθμολογία αδιαβροχοποίησης IPX7, το Owin είναι κατασκευασμένο για να αντέχει σε ποικίλες καιρικές συνθήκες που είναι συνηθισμένες στην καθημερινή αστική χρήση. Δεν φοβάται το νερό, κινείται παντού και πάντα!

Το νέο Owin βρίσκεται ήδη στις βιτρίνες των καταστημάτων σε δύο χρωματισμούς και τιμή στα 1.765€ (έκδοση Lite στα 1.695€). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

