Honda CRF450R/RX/HRC WE: Τα απόλυτα χωμάτινα όπλα για το 2027

Τα μοντέλα R και RX αναβαθμίζονται σημαντικά και παράλληλα αποκτούν μια έκδοση με εργοστασιακές αγωνιστικές προδιαγραφές.

Μετά από μια δεκαετία αναμονής, τo μοτοκρός R και το cross country RX δέχονται νέο κινητήρα και πλαίσιο, με στόχο μια απλή συνταγή επιτυχίας: περισσότερη ισχύ, λιγότερο βάρος. Οι διαφορές ανάμεσά τους είναι αυτές που προσδιορίζουν το ρόλο του καθενός, στην ουσία είναι πανομοιότυπες μοτοσικλέτες, με το RX να διαθέτει τροχό 18 ιντσών πίσω (έναντι 19), διαφορετική χαρτογράφηση, επιπρόσθετα αλουμινένιο πλαϊνό σταντ, προστατευτικές χούφτες και ποδιά, μακρύτερες σχέσεις μετάδοσης και διαφορετικό σετάρισμα αναρτήσεων. Η νέα έκδοση HRC-WE (Works Edition) κάνει ένα παραπάνω βήμα μπροστά και σαν ναυαρχίδα, πλέον, της γκάμας διαθέτει ολόκληρη εξάτμιση τιτανίου Yoshimura, επεμβάσεις στις ρυθμίσεις της ανάρτησης, αποκλειστικό πακέτο γραφικών, ανάγλυφο αντιολισθητικό κάλυμμα σέλας και φίλτρο αέρα Twin Air.

Δυνατότερος ο κινητήρας

Όλη η σειρά CRF450 αναπτύχθηκε με την ιδέα του “Kiwami” (Ultimate), στην επιδίωξη του χαμηλότερου στην κατηγορία βάρους και των υψηλών επιδόσεων. Τα τρία μοντέλα διαθέτουν έναν ολοκαίνουργιο, πολύ πιο ισχυρό κινητήρα, που στεγάζεται σε ένα ανασχεδιασμένο, ελαφρύτερο πλαίσιο με μια πλήρως αναθεωρημένη φιλοσοφία ανάρτησης. Τα κύρια στοιχεία που ξεχωρίζουν έχουν να κάνουν με 10% περισσότερη ισχύ και 4% περισσότερη ροπή σε σχέση με τον παλαιότερο κινητήρα. Η ανασχεδιασμένη, πιο συμπαγής μονάδα διαθέτει μεγαλύτερη διάμετρο, ένα νέο έμβολο με αναθεωρημένη κορώνα και έναν ολοκαίνουργιο στροφαλοφόρο άξονα που επιτρέπει μικρότερη διαδρομή και υψηλότερη σχέση συμπίεσης. Μεγαλύτερες βαλβίδες εισαγωγής τιτανίου ενώνονται με τις νέες βαλβίδες εξαγωγής τιτανίου, ενώ ένα ανασχεδιασμένο σύστημα βαλβίδων UNICAM βελτιώνει την απόδοση της ροής του αέρα, βοηθώντας τον κινητήρα να αναπνέει καλύτερα και να παρέχει ισχυρότερη, πιο αξιοποιήσιμη ισχύ.

Η οδήγηση στην έξοδο από τις στροφές βελτιώνεται μέσω ενός πιο συμπαγούς κιβωτίου ταχυτήτων με αναθεωρημένες σχέσεις μετάδοσης, αυξάνοντας την ώθηση του πίσω τροχού σε ένα ευρύτερο εύρος στροφών, επιτρέποντας στους αναβάτες να ανοίγουν το γκάζι νωρίτερα και με μεγαλύτερη σιγουριά. Ο συμπλέκτης εισάγει έναν παγκοσμίως πρώτο περιοριστή ροπής Back Torque Limiter (BTL) που ενεργοποιείται από ελαστικό αμορτισέρ, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση ολίσθησης επικυρωμένη από την HRC στο MXGP, ενώ μια επανασχεδιασμένη μίζα εξοικονομεί βάρος και χώρο.

Full electronic

Ο έλεγχος είναι εξίσου σημαντικός με την απόδοση και το πακέτο ηλεκτρονικών αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό. Το HRC Launch Control και το Honda Selectable Torque Control (HSTC) έχουν πλέον ενημερωθεί με ρυθμίσεις που λαμβάνονται απευθείας από τις εργοστασιακές αγωνιστικές μηχανές, προσφέροντας πιο προσαρμόσιμη απόδοση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το κουμπί επιλογής λειτουργίας κινητήρα (EMSB) συνεχίζει να δίνει στους αναβάτες άμεσο έλεγχο της απόκρισης, προσαρμόζοντας την απόδοση ώστε να ταιριάζει τόσο στις προτιμήσεις του αναβάτη όσο και στις απαιτήσεις της πίστας.

Ο χειρισμός έχει βελτιωθεί, η σταθερότητα έχει αυξηθεί και η προβλεψιμότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες έχει βελτιωθεί με ένα 70% νέο πλαίσιο. Νέα τμήματα, βελτιστοποιημένα υλικά και διαδικασίες κατασκευής έχουν αυξήσει τη συνολική ακαμψία χωρίς να αυξήσουν το βάρος σε σχέση με τα περσινά μοντέλα. Αυτό το νέο πλαίσιο λειτουργεί σε αρμονία με ένα νέο, ελαφρύτερο αλουμινένιο ψαλίδι που έχει αλλάξει σε σχήμα όχι μόνο για απόδοση αλλά και για να βελτιωθεί η πρόσβαση για τη συντήρηση του φίλτρου αέρα.

New look

Εξωτερικά, τα νέα CRF450 αποκτούν ολοκαίνουργια εμφάνιση, με επανασχεδιασμένα και καλύτερα μελετημένα πλαστικά, που επιτρέπουν ευκολότερες κινήσεις στα πόδια του οδηγού. Τα πλαϊνά καπάκια είναι τώρα συμμετρικά και μικρότερα σε ακτίνα στο πίσω μέρος, με βαθύτερες εγκοπές για να βελτιώνουν την ισχύ πρόσφυσης του αναβάτη όταν το πίσω μέρος είναι πλήρως φορτισμένο κατά την επιτάχυνση.

Για το 2027, το CRF450RX, που εστιάζει στη χρήση σε αγώνες enduro, scramble και cross country, μοιράζεται την ανανεωμένη εμφάνιση και -για πρώτη φορά- το λεπτό ρεζερβουάρ καυσίμου από τιτάνιο του μοντέλου MX, όλως περιέργως με την ίδια χωρητικότητα των μόλις 7,1 λίτρων (μέχρι το 2026 ήταν μεγαλύτερη στα μοντέλα RX). Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν το Extreme Red ως βασικό χρώμα και διαθέτουν ολοκαίνουργια γραφικά εμπνευσμένα από το HRC, χτισμένα γύρω από μια σχετικά αυξημένη χρήση μπλε χρώματος και ένα υπερμεγέθες λογότυπο Honda.