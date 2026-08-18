Η καριέρα του Άλεξ Άλμπον στη Formula 1 θα συνεχίσει να είναι με τη Williams Racing, για την οποία έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 100 Grand Prix.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση για το Grand Prix Ολλανδίας, η Williams Racing προετοίμασε μια ιδιαίτερη ανακοίνωση. Η ομάδα του Γκρόουβ επιβεβαίωσε πως ο Άλεξ Άλμπον υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα τον κρατήσει στις τάξεις της για τη σεζόν του 2027.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη Williams, η οποία διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν. Η ανανέωση του Άλμπον μόνο θετική μπορεί να είναι δείχνοντας, πως ο Ταϊλανδός εμπιστεύεται την ομάδα με την οποία έκανε «restart» στην καριέρα του στη Formula 1. Ωστόσο όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διάρκεια ενός έτους στο νέο συμβόλαιο, του δίνει τη δυνατότητα να έχει ανοικτό το ραντάρ του ενόψει 2028.

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Μία ισχυρή συνεργασία με αμοιβαία συναισθήματα

Ο 30χρονος πιλότος εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας το 2022 και το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν στο τέλος της φετινής χρονιάς. Νωρίτερα φέτος, ο Άλμπον έγινε ο οδηγός με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία της Williams, ξεπερνώντας τον θρυλικό Νάιτζελ Μάνσελ στην Ισπανία και σπάζοντας το φράγμα των 100 εκκινήσεων με την ομάδα στο πρόσφατο Grand Prix της Ουγγαρίας.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα υποχώρησε φέτος στην 9η θέση των κατασκευαστών έπειτα από την περσινή 5η θέση, η συνεργασία των δύο πλευρών παραμένει ακλόνητη.

“Our story is not over” 💙



Hear from Albono as he’ll back in blue for 2027, continuing his journey with us for another season 👊 pic.twitter.com/wf61St0vlh — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 18, 2026

Το κίνητρο παραμένει ισχυρό

Ο Άλεξ Άλμπον, μιλώντας για το νέο του συμβόλαιο με τη Williams ανέφερε: «Από τότε που εντάχθηκα στην ομάδα το 2022, η μεταμόρφωση που έχει συντελεστεί είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Μια δύσκολη χρονιά δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα και μου δίνει απλώς μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω να χτίζω και να πιέζω, μαζί με το εργοστάσιο και τους φιλάθλους μας, για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Η ιστορία μας δεν έχει τελειώσει ακόμα, επομένως όλη μου η προσοχή είναι στραμμένη στο να κάνω ό,τι χρειαστεί για να επιστρέψουμε ψηλά στο grid».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας, Τζέιμς Βόουλς, δήλωσε: «Ο Άλεξ υπήρξε ο ηγέτης αυτού του project μετασχηματισμού από την πρώτη μέρα και έχουμε πολλές εκκρεμότητες που είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε. Ο Άλεξ είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς στο grid και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις τεράστιες βελτιώσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποδεικνύει την πίστη που έχουμε και οι δύο στην κατεύθυνση που ακολουθούμε».

Με το μέλλον του Άλμπον να έχει πλέον διευθετηθεί, μένει να δούμε εάν την ίδια πορεία θα ακολουθήσει και ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος βρίσκεται για την ώρα σε αδιέξοδο.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.