Η εμφάνιση στη Βαρκελώνη προκαλεί προβληματισμό στη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να παραδέχεται τη θέση της RB22 στην πίστα.

Έχουν περάσει 7 αγωνιστικά τριήμερα στη Formula 1 έως τώρα στο 2026 και η Red Bull Racing αγνοεί τη νίκη, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει διαμάχη με την FIA για το ADUO. Η αυστριακή ομάδα έχει μόλις ένα βάθρο στο 2026, το οποίο ήρθε δια χειρός Μαξ Φερστάπεν στον Καναδά.

Παρά το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο Μαϊάμι, η RB22 δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την κορυφή. Στην Ισπανία ο Φερστάπεν τερμάτισε 4ος, όμως ήταν 40 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Λιούις Χάμιλτον. Η κατάσταση είναι πιο επίπονη, μιας και ο Ολλανδός ήταν στην ίδια στρατηγική με τον Βρετανό της Ferrari.

To βασικό πρόβλημα της Red Bull

Η πίστα της Βαρκελώνης θεωρείται παραδοσιακά ένα από τα καλύτερα μέτρα σύγκρισης της πραγματικής δυναμικής των μονοθεσίων. Παρότι η αυστριακή ομάδα δεν είχε αναβαθμίσεις, η RB22 ήταν καθαρά το τέταρτο ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα.

Η εξέλιξη αυτή δεν άφησε ικανοποιημένο τον Φερστάπεν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι αδυναμίες του μονοθεσίου του.

«Στις γρήγορες στροφές φάνηκε ξανά το πρόβλημα που είχαμε ήδη δει στις κατατακτήριες δοκιμές. Σε πίστες υψηλής ενεργειακής καταπόνησης και με μεγάλη φθορά ελαστικών εξακολουθούμε να υστερούμε», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές στο στήσιμο δεν αρκούν για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα: «Γενικά είμαστε η τέταρτη ταχύτερη ομάδα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σε κάποια πίστα αν δεν φέρουμε περισσότερη απόδοση στο μονοθέσιο. Δεν μπορείς να καλύψεις τη διαφορά μόνο με αλλαγές στο setup».

Ready to rock a fresh look 🤘



It must be 🧡 season 🦁 #F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/1SmzrtHzQG — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 17, 2026

Οι αναβαθμίσεις καθορίζουν το πρωτάθλημα

Ο Φερστάπεν στάθηκε και στον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι αναβαθμίσεις μέσα στη σεζόν, με τη Ferrari να παρουσιάζει ένα μεγάλο πακέτο εξέλιξης στη Βαρκελώνη και να φτάνει στην πρώτη της νίκη για το 2026.

Για τον Ολλανδό, η RB22 είναι για την ώρα πίσω από τα μονοθέσια των Mercedes, Ferrari και McLaren, πριν το πρωτάθλημα ταξιδέψει στην Αυστρία για τον εντός έδρας αγώνα της Red Bull Racing.

«Έτσι λειτουργεί η σεζόν. Όποιος φέρνει αναβαθμίσεις κάνει βήμα μπροστά. Το θέμα είναι ποιος φέρνει το μεγαλύτερο πακέτο εξέλιξης. Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε πίσω από τη Ferrari, τη Mercedes και τη McLaren. Τερματίσαμε πίσω από όλες τους στη Βαρκελώνη. Ως ομάδα είμαστε τέταρτοι. Ίσως λίγο πιο κοντά απ’ ό,τι πριν, αλλά όχι εκεί που θέλουμε να βρισκόμαστε. Είναι μια διαδικασία εξέλιξης που συνεχίζεται», είπε ο Φερστάπεν.

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