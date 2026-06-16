Η Red Bull Racing συνεχίζει την κόντρα της με την FIA σε μία προσπάθεια να ανατρέψει τα ευρήματα της πρώτης έρευνας για το ADUO.

Η Red Bull Racing συνεχίζει να αμφισβητεί δημόσια τα συμπεράσματα της FIA σχετικά με το μηχανισμό ADUO. Η αυστριακή ομάδα επιμένει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο κινητήρας Red Bull-Ford Powertrains είναι ο ισχυρότερος κινητήρας του φετινού grid στη Formula 1.

Η FIA ενημέρωσε τις ομάδες στο Grand Prix Μονακό ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης της Red Bull αξιολογήθηκε ως το σημείο αναφοράς του πρωταθλήματος. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα του Μίλτον Κινς δεν δικαιούται επιπλέον ευκαιρίες εξέλιξης μέσω του μηχανισμού ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) σε αντίθεση με Mercedes, Ferrari και τους υπόλοιπους κατασκευαστές.

Η Red Bull ζητά εξηγήσεις από τη FIA

Η αντίδραση της Red Bull Racing ήταν άμεση, με τη FIA να συμφωνεί τελικά να επανεξετάσει τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση. Ο επικεφαλής των ταύρων, Λοράν Μεκίς, ξεκαθάρισε ότι η Red Bull δεν έχει καμία ένσταση για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ή για το γεγονός ότι η αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και όχι το υβριδικό σύστημα.

«Συμφωνούμε απόλυτα με το γεγονός ότι οι κανονισμοί προβλέπουν πως πρέπει να αξιολογείται μόνο η απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό και δεν θεωρούμε ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα», δήλωσε ο Μεκίς.

Ωστόσο, ο Γάλλος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που διαθέτει η ομάδα δεν δείχνουν κανένα πλεονέκτημα έναντι της Mercedes: «Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε πιο βαθιά είναι ότι δεν βλέπουμε ούτε ένα δείγμα δεδομένων που να δείχνει ότι έχουμε πλεονέκτημα απέναντι στους φίλους μας στη Mercedes».

Adding to the Isack Hadjar highlight reel 🗣️



Perfect response to a setback at the start 👊#F1 || #RedBullRacing

pic.twitter.com/wZ9qBKZSmL June 16, 2026

Οι τελευταίοι αγώνες ως παραδείγματα

Η Red Bull θεωρεί πως τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων δεν συνάδουν με την εικόνα ενός κινητήρα που θεωρείται ο καλύτερος του πρωταθλήματος.

Ο Μεκίς χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τις διαφορές απόδοσης ανάμεσα στις πίστες με υψηλή και χαμηλή εξάρτηση από την ισχύ του κινητήρα.

«Στον Καναδά, όπου η ισχύς του κινητήρα παίζει σημαντικό ρόλο, προκριθήκαμε έκτοι. Στο Μονακό, όπου η ισχύς έχει μικρότερη σημασία, βρεθήκαμε μόλις τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου από την pole position. Στη Βαρκελώνη, όπου η ισχύς μετρά ξανά περισσότερο, καταταγήκαμε και πάλι έκτοι. Το μόνο που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι δεν βλέπουμε ούτε ένα στοιχείο που να μας τοποθετεί μπροστά από τον ανταγωνισμό, πόσο μάλλον σταθερά μπροστά από όλους», τόνισε.

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