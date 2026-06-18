MotoGP, Τσεχία: Το πρόγραμμα του Grand Prix αυτό το τριήμερο
Επιστροφή στη δράση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP, έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται να επισκεφθεί τo Μπρνο για το Grand Prix Τσεχίας το τριήμερο 19-21 Ιουνίου. Ο αγώνας απουσίαζε από το πρόγραμμα για πολλά χρόνια και έκανε την επιστροφή του στο πρόγραμμα το 2025.
Πρόκειται για τον 9ο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν και αναμένεται με αγωνία μιας και είναι για όλους ένα ταξίδι στο άγνωστο.
Our Euro trip continues! 🌍— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 15, 2026
Next stop: BRNO! 🔜#CzechGP🇨🇿 pic.twitter.com/uPG6xue1qi
Γνωρίστε την πίστα
Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο MotoGP το 1965 και πέρα από το GP Τσεχίας έχει φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό Grand Prix. Η διαδρομή έχει μήκος 5,4 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, έξι αριστερές και οκτώ δεξιές. Πρόκειται για ένα μια πολύ διαφορετική πίστα από το Σάχσενρινγκ, με τα πιθανά σημεία για προσπέρασμα να είναι πολλά.
Τις περισσότερες νίκες στο Μπρνο έχουν κατακτήσει οι Τζάκομο Αγκοστίνι, Μαξ Μπιάτζι και Βαλεντίνο Ρόσι με 7 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα του 2025 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Ισπανός με το 1:53,691.
A masterclass in racing from lights out to the chequered flag! 🔥
Brno 2018 had it all! 🏍️💨#MotoGP #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/3dddEqWHFr— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2026
Κρίσιμη περίοδος για το πρωτάθλημα
Στον αγώνα της Ουγγαρίας είχαμε νέα ανατροπή στην εξέλιξη της φετινής σεζόν. Έπειτα από τη διπλή εγκατάλειψη των Aprilia, η διαφορά στη βαθμολογία δεν μεγάλωσε από τον ανταγωνισμό.
Παράλληλα η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ έδωσε νέα διάσταση στη σεζόν, καθώς δεν αποκλείεται να είναι αυτή η επιστροφή του Ισπανού στη μάχη του τίτλου. Στην Τσεχία τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα αμφίρροπα, με τον καιρό να παίζει το δικό του ρόλο.
Last lap showdown ✅
Between teammates ✅
Win decided by a photo finish ✅
The 1996 #CzechGP 🇨🇿 had it all! 🔥#MotoGP pic.twitter.com/iHcfi72PWR— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2026
Μετάδοση και πρόγραμμα του αγώνα
Η τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Τσεχίας για το MotoGP θα γίνει από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 9ου αγώνα της φετινής σεζόν στο gMotion by Gazzetta.
Πρόγραμμα Grand Prix Τσεχίας σε ώρες Ελλάδος
Παρασκευή 19 Ιουνίου
11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών
16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών
Σάββατο 20 Ιουνίου
11:10-11:40 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών
11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές
16:00 – Αγώνας Σπριντ
Κυριακή 21 Ιουνίου
10:40-10-50 – Warm-Up
15:00 – Αγώνας