Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επιστρέφει στην Τσεχία και την πίστα του Μπρνο.

Επιστροφή στη δράση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP, έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται να επισκεφθεί τo Μπρνο για το Grand Prix Τσεχίας το τριήμερο 19-21 Ιουνίου. Ο αγώνας απουσίαζε από το πρόγραμμα για πολλά χρόνια και έκανε την επιστροφή του στο πρόγραμμα το 2025.

Πρόκειται για τον 9ο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν και αναμένεται με αγωνία μιας και είναι για όλους ένα ταξίδι στο άγνωστο.

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο MotoGP το 1965 και πέρα από το GP Τσεχίας έχει φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό Grand Prix. Η διαδρομή έχει μήκος 5,4 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, έξι αριστερές και οκτώ δεξιές. Πρόκειται για ένα μια πολύ διαφορετική πίστα από το Σάχσενρινγκ, με τα πιθανά σημεία για προσπέρασμα να είναι πολλά.

Τις περισσότερες νίκες στο Μπρνο έχουν κατακτήσει οι Τζάκομο Αγκοστίνι, Μαξ Μπιάτζι και Βαλεντίνο Ρόσι με 7 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα του 2025 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Ισπανός με το 1:53,691.

A masterclass in racing from lights out to the chequered flag! 🔥



Brno 2018 had it all! 🏍️💨#MotoGP #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/3dddEqWHFr June 16, 2026

Κρίσιμη περίοδος για το πρωτάθλημα

Στον αγώνα της Ουγγαρίας είχαμε νέα ανατροπή στην εξέλιξη της φετινής σεζόν. Έπειτα από τη διπλή εγκατάλειψη των Aprilia, η διαφορά στη βαθμολογία δεν μεγάλωσε από τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ έδωσε νέα διάσταση στη σεζόν, καθώς δεν αποκλείεται να είναι αυτή η επιστροφή του Ισπανού στη μάχη του τίτλου. Στην Τσεχία τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα αμφίρροπα, με τον καιρό να παίζει το δικό του ρόλο.

Last lap showdown ✅

Between teammates ✅

Win decided by a photo finish ✅



The 1996 #CzechGP 🇨🇿 had it all! 🔥#MotoGP pic.twitter.com/iHcfi72PWR June 16, 2026

Μετάδοση και πρόγραμμα του αγώνα

Η τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Τσεχίας για το MotoGP θα γίνει από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 9ου αγώνα της φετινής σεζόν στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Τσεχίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 19 Ιουνίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 20 Ιουνίου

11:10-11:40 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 21 Ιουνίου

10:40-10-50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.