Αναβρασμός επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στις τάξεις της Red Bull Racing, καθώς η διοίκηση των «ταύρων» είναι απογοητευμένοι με τη συμπεριφορά του Μαξ Φερστάπεν.

Η εσωτερική ένταση στη Red Bull Racing χτυπάει κόκκινο, με την ηγεσία και τους μετόχους της εταιρείας να εμφανίζονται εξαιρετικά ενοχλημένοι από τη στάση του Μαξ Φερστάπεν. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της ολλανδικής εφημερίδας De Limburger, οι διοικούντες ήλπιζαν σε μεγαλύτερη αφοσίωση από την πλευρά του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή, σε μία σεζόν που φαίνεται μεταβατική.

Επιπλέον επικρατεί έντονη δυσφορία καθώς ο Ολλανδός τους κρατά για ακόμα μια φορά σε καθεστώς αναμονής, αρνούμενος να δώσει ένα οριστικό «ναι» για το μέλλον του.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Παρά το γεγονός ότι ο Verstappen δεσμεύεται με ένα «χρυσό» συμβόλαιο μέχρι το 2028, οι ειδικοί όροι και οι περίπλοκες ρήτρες που περιλαμβάνονται σε αυτό του επιτρέπουν να φλερτάρει ανοιχτά με την έξοδο. Φέτος υπήρξαν επαφές με τη McLaren Racing, ενώ η πλευρά Φερστάπεν προσέφερε τις υπηρεσίες του Ολλανδού στη Mercedes-AMG, με τον Τότο Βολφ να «κλείνει» την πόρτα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Red Bull αισθάνεται αδικημένη

Ο Verstappen δεν μπορεί πλέον μαθηματικά να βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις του παγκοσμίου πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος. Αυτή η αγωνιστική υποχώρηση του δίνει το δικαίωμα να σπάσει το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει από τη Red Bull, έχοντας μάλιστα το περιθώριο να ενημερώσει επίσημα την ομάδα μέχρι τον Οκτώβριο.

Αυτή ακριβώς η καθυστέρηση έχει εξοργίσει τους μετόχους. Η Red Bull θεωρεί ότι έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει ικανοποιημένο σε μια μεταβατική σεζόν. Ο νέος θερμικός κινητήρας αποδείχθηκε άκρως ανταγωνιστικός, ενώ οι αναβαθμίσεις έχουν βελτιώσει πολύ την RB22. H διοίκηση της Red Bull θεωρεί ότι ο Φερστάπεν, έχοντας αναδειχθεί και εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια από την ομάδα, οφείλει να δείξει την ανάλογη ευγνωμοσύνη και να μην τους αφήσει ξεκρέμαστους.

Στο GP Μ. Βρετανίας ο 28χρονος ήταn απογοητευμένος από την απόδοση του μονοθεσίου του στο Σίλβερστον. Πριν τον αγώνα εξέθεσε την ομάδα του πως δεν ακούει τις συμβουλές και τα θέλω του, ενώ μετά την οδυνηρή εγκατάλειψη τόνισε πως δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί τους.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.