Σε σαπουνόπερα εξελίσσεται η υπόθεση ποινών του GP Μονακό, με τις McLaren και Red Bull Racing να κάνουν έφεση για τη δικαίωση του Πιερ Γκασλί.

Η υπόθεση του Πιερ Γκασλί και των αμφιλεγόμενων ποινών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pitlane του Grand Prix Μονακό αποκτά πλέον νέα διάσταση. Οι McLaren και Red Bull Racing αποφάσισαν να προσφύγουν επίσημα στο Διεθνές Εφετείο της FIA.

Οι δύο ομάδες είχαν ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους μετά την απόφαση των αγωνοδικών να ακυρώσουν τις δύο ποινές των πέντε δευτερολέπτων που είχαν επιβληθεί στον Γάλλο οδηγό της Alpine, επαναφέροντάς τον στην τρίτη θέση του αγώνα.

Πλέον, αμφότερες προχώρησαν στο επόμενο βήμα, ενεργοποιώντας επίσημα τη διαδικασία έφεσης.

Η θέση της McLaren

Η McLaren επιβεβαίωσε επίσημα ότι κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης των αγωνοδικών να δικαιώσουν τον Γκασλί και των αναθεωρημένων αποτελεσμάτων του αγώνα και των πρωταθλημάτων. Στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Ουόκινγκ τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο, αλλά την ανάγκη διατήρησης της συνέπειας και της ισονομίας στους κανονισμούς.

«Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την αθλητική δικαιοσύνη, τη συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών και την ακεραιότητα του πρωταθλήματος».

Η βρετανική ομάδα υποστηρίζει ότι όλες οι ομάδες λειτούργησαν βάσει των κανονισμών που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσαρμόζοντας τις στρατηγικές τους και εκτίοντας τις ποινές που τους επιβλήθηκαν.

«Η μεταγενέστερη ακύρωση των ποινών δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία ορισμένοι αγωνιζόμενοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση επειδή ακολούθησαν τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αγωνοδικών όπως ίσχυαν εκείνη τη στιγμή».

Και η Red Bull στο πλευρό της McLaren

Παρότι η Red Bull δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, πληροφορίες από το paddock αναφέρουν ότι και η ομάδα του Μίλτον Κέινς προχώρησε σε επίσημη έφεση. Η αυστριακή ομάδα ήταν η πρώτη που είχε εκφράσει την επιθυμία της να εφεσιβάλει την απόφαση των αγωνοδικών.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με την απώλεια του βάθρου από τον Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος υποχώρησε από την τρίτη στην τέταρτη θέση μετά την αποκατάσταση του αποτελέσματος του Γκασλί.

Στο κάδρο και η Mercedes

Την ίδια στιγμή, η Mercedes ακολουθεί διαφορετική οδό. Ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ αποκάλυψε στη Βαρκελώνη ότι η ομάδα του υπέβαλε αίτημα επανεξέτασης της ποινής για την υπόθεση του Τζορτζ Ράσελ.

Μένει να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό το σίριαλ που έχει μόνο αρνητικό αντίκτυπο στη Formula 1.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.