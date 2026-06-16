Για μία ακόμη φορά είναι πολύ πιθανό να δούμε τα αποτελέσματα του αγώνα στο Πριγκιπάτο να αλλάζουν, με τη Mercedes να προσπαθεί να το πετύχει αυτή τη φορά.

Η υπόθεση των ποινών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pitlane του Grand Prix Μονακό εξακολουθεί να απασχολεί τη Formula 1, ακόμη και μετά τη διεξαγωγή του αγώνα της Βαρκελώνης. Μετά τη δικαίωση της Alpine και την αποκατάσταση του Πιέρ Γκασλί στην τρίτη θέση των τελικών αποτελεσμάτων, η Mercedes ξεκίνησε επίσημα διαδικασία επανεξέτασης της δικής της υπόθεσης, ελπίζοντας να βελτιώσει το αποτέλεσμα του Τζορτζ Ράσελ.

Ο Βρετανός είχε δεχθεί ποινή πέντε δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pitlane, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε ποινή διέλευσης από τα pits λόγω λάθους της Mercedes.

Η δικαίωση του Γκασλί ανοίγει νέο δρόμο

Η Mercedes θεωρεί πως η απόφαση των αγωνοδικών στην υπόθεση Γκασλί δημιουργεί νέα δεδομένα. Η Mercedes υποστηρίζει ότι τόσο η παραδοχή του λάθους στις μετρήσεις όσο και η ακύρωση της ποινής του Γάλλου αποτελούν νέα και σημαντικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα όταν τιμωρήθηκε ο Ράσελ.

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, επιβεβαίωσε πως η ομάδα κατέθεσε αίτημα επανεξέτασης στην FIA:

«Ζητήσαμε επανεξέταση γιατί απλά θέλουμε να έχουμε μια θέση στο τραπέζι όταν λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η FIA επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημο έγγραφο, καθώς η Mercedes πρέπει να υποβάλει επιπλέον στοιχεία πριν εξεταστεί επίσημα η υπόθεση.

Δύσκολη υπόθεση για τη Mercedes

Παρά την προσπάθεια της γερμανικής ομάδας, οι πιθανότητες ανατροπής της απόφασης θεωρούνται περιορισμένες. Σε αντίθεση με τον Γκασλί, ο οποίος δεν είχε εκτίσει τις ποινές του και απλώς αφαιρέθηκαν από τον τελικό χρόνο του, ο Ράσελ είχε ήδη εκτίσει την ποινή διέλευσης από τα pits κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτό δημιουργεί ένα πολύ πιο περίπλοκο νομικό και αγωνιστικό πλαίσιο, με τον ίδιο τον Βολφ να παραδέχεται στη Βαρκελώνη ότι η υπόθεση της Mercedes είναι σαφώς δυσκολότερη.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.