Αγορά αυτοκινήτου: Τα υβριδικά κυριάρχησαν και τον Μάιο

Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,7% τον Μάιο, με τα SUV να καταλαμβάνουν το 66,6% της αγοράς και τη βενζίνη να υποχωρεί.

Θετικό πρόσημο κατέγραψε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Μάιο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη -μικρή αλλά- σταθερή τάση ανάκαμψης των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων έφτασαν τις 16.244 μονάδες έναντι 15.670 τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σημειώνοντας άνοδο 3,7%. Σε επίπεδο πενταμήνου (Ιανουάριος - Μάιος 2026), η αγορά τρέχει με συνολική αύξηση 2,8%, έχοντας ήδη αγγίξει τις 65.299 ταξινομήσεις.

Παράλληλα, η κυριαρχία των SUV στην Ελλάδα όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά αγγίζει πλέον πρωτοφανή ποσοστά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, δύο στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που κυλούν τους τροχούς τους στους ελληνικούς δρόμους ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των SUV, καταλαμβάνοντας το 66,6% της συνολικής αγοράς (έναντι 61,3% το 2025). Τη μερίδα του λέοντος αποσπά η κατηγορία των B-SUV, η οποία από μόνη της ελέγχει το 38,3% των προτιμήσεων των Ελλήνων αγοραστών.

Η αυτοκρατορία των υβριδικών

Στον τομέα των καυσίμων, η εικόνα της αγοράς έχει αλλάξει ριζικά, με τα παραδοσιακά σύνολα βενζίνης να γνωρίζουν κατακόρυφη πτώση. Το μερίδιο των αμιγώς βενζινοκίνητων μοντέλων υποχώρησε στο 25,4% από το 34,6% που κατείχε το πρώτο πεντάμηνο του 2025, χάνοντας σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο. Στον αντίποδα, το πετρέλαιο (diesel) παραμένει σε οριακά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας πλέον μόλις το 2,8% των συνολικών ταξινομήσεων.

Αυτή η υποχώρηση της βενζίνης έδωσε χώρο για την απόλυτη εμπορική έκρηξη των απλών υβριδικών (HEV) μοντέλων. Τα αυτοκίνητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας αποτελούν πλέον τη βασική επιλογή του κοινού, καταλαμβάνοντας το εντυπωσιακό 57,0% της αγοράς στο πεντάμηνο, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,8 μονάδες μεριδίου σε σχέση με πέρυσι. Η προτίμηση αυτή εξηγείται από τον συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης και προσιτής τιμής αγοράς σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές τεχνολογίες.

Η πορεία της ηλεκτροκίνησης και τα supermini

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) κατέγραψαν μια αξιοσημείωτη δυναμική τον Μάιο, με τις ταξινομήσεις τους να αυξάνονται κατά 28,2% (956 μονάδες έναντι 746 πέρυσι). Συνολικά στο πεντάμηνο, τα ηλεκτρικά κατέχουν μερίδιο 6,0%, ενώ τα Plug-in υβριδικά (PHEV) κινούνται στο 6,3%. Συνδυαστικά, τα επαναφορτιζόμενα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν πλέον το 12,3% των πωλήσεων στη χώρα μας.

Τέλος, εξετάζοντας τα μεγέθη των αμαξωμάτων, η κατηγορία B (συμβατικά supermini και B-SUV) παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της ελληνικής πραγματικότητας. Με συνολικό μερίδιο που αγγίζει το 59,4%, σχεδόν έξι στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται ανήκουν σε αυτή τη διάσταση, καθώς οι αγοραστές συνεχίζουν να ιεραρχούν ψηλά την ευελιξία στις αστικές μετακινήσεις και το χαμηλότερο κόστος κτήσης.