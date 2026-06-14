Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος με την παρθενική του νίκη με τη Scuderia Ferrari, η οποία ήρθε απρόσμενα στη Βαρκελώνη.

Με μία θαυμάσια επίδοση ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε το Grand Prix Βαρκελώνης, κάνοντας έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε απόλυτη κυριαρχία. Ο Βρετανός της Ferrari ακολούθησε διαφορετική στρατηγική από τον ανταγωνισμό και κατάφερε οδηγώντας εξαιρετικά να δώσει στην ομάδα του την πρώτη της νίκη μετά το 2024.

Ένας συγκινημένος Χάμιλτον

Μετά το τέλος του αγώνα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2016, Νίκο Ρόσμπεργκ, ρώτησε τον Χάμιλτον για το πώς αισθάνεται μετά τη νίκη του στην Καταλονία. Ο Βρετανός ήταν ξεκάθαρος:

«Πρέπει να ξεκινήσω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου και στα παιδιά στο εργοστάσιο, στον Φρεντ που πίστεψε σε εμένα και με έφερε στην ομάδα. Πέρυσι ξεκίνησα ένα ταξίδι το οποίο έμοιαζε απίθανο με τα όσα πέρασα. Ποτέ όμως δεν τα παρατήσαμε και η ομάδα συνέχισε να με ενθαρρύνει. Έκανε πολλές αλλαγές και βελτιώσεις και επίσης έχω τους καλύτερους υποστηρικτές που θα μπορούσε να έχει κάποιος».

Μία ιδιαίτερη νίκη

Η πρώτη νίκη με τα κόκκινα της Ferrari είναι πάντοτε ξεχωριστή. Για τον Χάμιλτον πρόκεται για κάτι παραπάνω από μία νίκη.

«Όλες είναι ξεχωριστές με τον τρόπο τους. Αυτή όμως είναι το κάτι άλλο. Πάντα έβλεπα όταν ήμουν μικρός τη Ferrari να έχει επιτυχίες και πάντα αναρωτιόμουν πώς είναι να κερδίζεις με αυτό το μονοθέσιο. Αυτή η στιγμή ήρθε. Όλοι έχουν δουλέψει τόσο σκληρά και το αξίζουν. Είμαι για πάντα ευγνώμων στην ομάδα μου. Είχαμε φανταστικά pit stop, στρατηγική, ένιωθα εξαιρετικά στο μονοθέσιο. Forza Ferrari», είπε.

Επιπλέον ο οδηγός της Ferrari αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στη δουλειά που έχει γίνει παρασκηνιακά εντός του Μαρανέλο.

«Έχω κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Δούλεψα πολύ σκληρά για να είμαι εδώ. Έχω δουλέψει σημαντικά στο παρασκήνιο. Η ομάδα μου έδωσε επίσης αυτοπεποίθηση με τις αλλαγές που έκανε και εμπιστεύτηκαν τις αποφάσεις και τα πράγματα που ήθελα. Αρχίζουμε να βλέπουμε πως η δουλειά μας αποδίδει καρπούς. Είμαι πολύ χαρούμενος, αγαπώ αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να οδηγείς μονοθέσιο F1».