Η Formula 1 παραμένει σε ευρωπαϊκό έδαφος, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται καθώς μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix στην πίστα της Βαρκελώνης και την ιστορική νίκη του Λούις Χάμιλτον, το καραβάνι της Formula 1 ετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Οι ομάδες και οι οδηγοί δεν έχουν πλέον κανένα περιθώριο για λάθη, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές, ιστορικές και απαιτητικές πίστες της Γηραιάς Ηπείρου.

Επόμενος σταθμός για τη Formula 1 είναι το Grand Prix της Αυστρίας στην πίστα του Σπίλμπεργκ, το τριήμερο 26-28 Ιουνίου. Η γρήγορη χάραξη του Red Bull Ring, σε συνδυασμό με τις έντονες υυψομετρικές διαφορές και τις ζώνες DRS, αποτελεί την παραδοσιακή έδρα της Red Bull, όμως αναμένεται να προσφέρει ένα τελείως διαφορετικό οδηγικό περιβάλλον και να ανακατέψει ξανά την τράπουλα των επιδόσεων ανάμεσα σε Mercedes, Ferrari και McLaren.

Αμέσως μετά, χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, το σπορ θα ταξιδέψει στο ναό της ταχύτητας, το Σίλβερστον, για το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας (3-5 Ιουλίου), το οποίο φέτος περιλαμβάνει και αγώνα Sprint, αυξάνοντας κατακόρυφα την πίεση. Η ευρωπαϊκή περιοδεία θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό στα μέσα Ιουλίου, καθώς οι ομάδες θα μεταφερθούν στο θρυλικό Σπα για το Grand Prix του Βελγίου (17-19 Ιουλίου), μια πίστα που λατρεύουν οδηγοί και θεατές για τις γρήγορες και απαιτητικές στροφές της.

Οι επόμενοι αγώνες του πρωταθλήματος

GP Αυστρίας (Σπίλμπεργκ)

26-28 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Μ. Βρετανίας (Σίλβερστον)

3-5 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 17:00

GP Βελγίου (Σπα)

17-19 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00