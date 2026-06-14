Δείτε πώς οι δύο οδηγοί μονομάχησαν για την pole position για το αποψινό Grand Prix Βαρκελώνης, η οποία κατέληξε στον Τζορτζ Ράσελ.

Η μάχη για την pole position στο Grand Prix Βαρκελώνης αποδείχθηκε συναρπαστική, με δύο πρώην teammates να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG αμφισβητήθηκε, όμως ο Τζορτζ Ράσελ ήταν αυτός που διατήρησε το απόλυτο για τη γερμανική ομάδα στο 2026.

Ο Βρετανός οδηγός έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος και έδωσε μια τρομερή μάχη με τον Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari πάλεψε σκληρά για την pole, κάτι το οποίο δεν περίμενε σε καμία περίπτωση μετά τις κακές ελεύθερες δοκιμές.

Η μάχη για την pole

Στο τέλος του Q3 τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπα, με πολλές ανακατατάξεις να συμβαίνουν όσο τα μονοθέσια περνούσαν τη γραμμή χρονομέτρησης. Εν τέλει, ο Τζορτζ Ράσελ ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει την pole για μόλις 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Χάμιλτον.

Ο οδηγός της Ferrari ήταν μπροστά στο σημείο χρονομέτρησης του δεύτερου τομέα της πίστας, όμως όλα άλλαξαν λίγες στροφές μετά. Πριν από τη στροφή 14, η μπαταρία στο μονοθέσιο του Χάμιλτον άδειασε, κάτι που τον άφησε εκτεθειμένο κόντρα στη Mercedes του Ράσελ. Εκεί έχασε πάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου και αυτό τον περιόρισε στη 2η θέση της εκκίνησης.

Δείτε παρακάτω τη μάχη των δύο Βρετανών από το onboard πλάνο του Χάμιλτον, που δείχνει τις διαφορές σε σχέση με τον Ράσελ.

GHOST CAR! 👻 It was mighty tight between Russell and Hamilton ⚔️



Lewis was so close to taking his first pole for Ferrari 🤏#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/Dy6tEzg58J June 13, 2026

Όλη η δράση του GP Βαρκελώνης στο Gazzetta

Ο σημερινός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.