Πλήρης απογοήτευση για τον Σαρλ Λεκλέρ μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στη Βαρκελώνη, με τον Μονεγάσκο αυτή τη φορά να μην έχει δικαιολογία.

Η Scuderia Ferrari έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βαρκελώνης. Ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 2ος χάνοντας στις λεπτομέρειες την pole από τον Τζορτζ Ράσελ.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ της ιταλικής ομάδας τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν το ίδιο καλά. Στο ξεκίνημα του Q3 o Σαρλ Λεκλέρ έκανε ένα μεγάλο λάθος στη στροφή 4 βγαίνοντας εκτός πίστας και κατέληξε στα προστατευτικά ελαστικά. Έτσι, θα ξεκινήσει το σημερινό αγώνα από τη 10η θέση.

Ο Λεκλέρ δεν έψαξε δικαιολογίες

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το ατύχημα που είχε στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών για το GP Βαρκελώνης, το οποίο θα τον αναγκάσει να εκκινήσει από τη 10η θέση στον αγώνα της Κυριακής. Σε αντίθεση με το ατύχημα στο Μονακό, ο οδηγός της Ferrari δεν κρύφτηκε.

«Το ατύχημα δεν είχε καμία σχέση με τα φρένα. Προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα από το FP2 και ένιωθα πολύ άνετα με το μονοθέσιο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ντρέπομαι πολύ για αυτό που συνέβη. Τα τρία τελευταία αγωνιστικά τριήμερα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για μένα όσον αφορά την απόδοση και σήμερα είχα επιτέλους ένα μονοθέσιο που ένιωθα εξαιρετικό. Σε τέτοιες μέρες πρέπει να αποδίδεις και εγώ δεν το έκανα», είπε αρχικά ο Λεκλέρ.

Still all to drive for 💪 pic.twitter.com/km5UYK8Gf8 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 13, 2026

Ο Λεκλέρ «λύγισε» υπό πίεση

Ο Μονεγάσκος ήθελε να κάνει έναν καλό γύρο και γνώριζε πως ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός. Θέλοντας να κάνει το κάτι παραπάνω μετά από δύο δύσκολους αγώνες, ο Λεκλέρ έκανε το λάθος και κατέληξε στο λάθος.

«Άφησα τα φρένα λίγο νωρίτερα. Νομίζω πως ήμασταν σχεδόν το ταχύτερο μονοθέσιο σε κάθε στροφή εκτός από τη στροφή 4. Ήξερα ότι ήταν η αδυναμία μας και ήξερα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα τέλεια σε αυτόν τον γύρο. Προσπάθησα, αλλά το μετάνιωσα αμέσως. Νιώθω πραγματικά ντροπή. Το μόνο θετικό που μπορώ να κρατήσω είναι ότι η αίσθηση που είχα με το μονοθέσιο έχει επιστρέψει. Για αύριο είμαι αισιόδοξος, αλλά πρέπει να το αποδείξω στην πίστα. Πρέπει απλώς να κάνω έναν τέλειο αγώνα», είπε ο Λεκλέρ εξηγώντας τι ακριβώς έγινε.