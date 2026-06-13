O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Καταλονίας.

H δράση στο Grand Prix Βαρκελώνης, τον έβδομο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους για να κάνουν τις τελικές τους δοκιμές πριν τη μάχη της pole position.

Η ζέστη ήταν και πάλι πρωταγωνιστής, με τη θερμοκρασία οδοστρώματος να είναι κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα ελαστικά να δίνουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση για μόλις έναν γύρο. Έτσι, το επίπεδο δυσκολίας στην εύρεση των κατάλληλων ρυθμίσεων ανέβηκε σημαντικά.

Η Mercedes ξανά στην κορυφή

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του Grand Prix Βαρκελώνης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός της Mercedes-AMG στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας έκανε το 1:15,679 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την 1η θέση κάνοντας την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν. Ο χρόνος του βέβαια ήταν πιο αργός από αυτόν του Νόρις στο FP2, κάτι που σημαίνει πως αργότερα στη μέρα η πίστα θα δώσει περισσότερη απόδοση.

Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o Οποίος ήταν 0,214 δλ πίσω από τον Ράσελ. Η McLaren παραμένει η ομάδα που είναι πιο κοντά από όλες στη Mercedes και η μεταξύ τους μάχη αργότερα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν 3ος, με την ιταλική ομάδα να μην μπορεί ούτε τώρα να μπει σε απόσταση εντός δύο δεκάτων του δευτερολέπτου από τηv W17. Ο Λάντο Νόρις ήταν στην 4η θέση με τη δεύτερη MCL40.

Σε αναζήτηση χρόνου

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 5η θέση με τη Ferrari, όμως ακόμη ψάχνει απόδοση, καθώς δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το μονοθέσιό του. Το ίδιο συνεχίζει να αναφέρει και ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό να είναι 0,755 δλ μακριά από την κορυφή.

Ο Κίμι Αντονέλι δεν έκανε χρόνο με φρέσκια μαλακή γόμα στο τέλος του FP3, καθώς συνάντησε κίνηση κι έτσι δεν είχε σωστή προετοιμασία για τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Ίσακ Χατζάρ ήταν 8ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi και Άρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls.

Antonelli is frustrated by all the traffic on track 😖



He returns to the pits voicing his disapproval over the radio #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/Ttj1umI5LN — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Η κόκκινη σημαία

Η διαδικασία διεκόπη 21 λεπτά πριν το τέλος. Ο λόγος ήταν η έξοδος του Βάλτερι Μπότας με Cadillac στα χαλίκια, καθώς τα φρένα του μονοθεσίου του αστόχησαν, σε μια τρομακτική στιγμή.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Συντονιστείτε από τις 16:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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