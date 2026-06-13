Σαν Σήμερα: Πήρε την ονομασία του ο «Τοίχος των Πρωταθλητών» (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Μονοπώλιο έχει και στη σημερινή μας αναδρομή το Grand Prix Καναδά της Formula 1 με διάφορες ιστορίες, χαρούμενες και λυπηρές. Μάχες ρόδα με ρόδα, στρατηγικές που καθόρισαν τον αγώνα και ένα τραγικό γεγονός. Επιπλέον θα μάθουμε πώς δημιουργήθηκε ο θρύλος πίσω από τον «τοίχο των πρωταθλητών». Στο MotoGP, οι Βαλεντίνο Ρόσι και Σέτε Ζιμπερνάου, μας προσφέρουν ακόμα μία μάχη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1976, σημειώθηκε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο GP Καναδά, καθώς η εξάτροχη Tyrrell P34 έκανε το 1-2 με τους Τζόντι Σέκτερ και Πατρίκ Ντεπαγιέ. Αυτή είναι η μοναδική νίκη για μονοθέσιο με έξι τροχούς σε επίσημο αγώνα F1. Το βάθρο έκλεισε ο πρωταθλητής, Νίκι Λάουντα.

Σαν σήμερα το 1982, το GP Καναδά της F1 δυστυχώς στιγματίστηκε από τον τραγικό θάνατο του πολλά υποσχόμενου, Ρικάρντο Παλέτι. Ο 23χρονος Ιταλός είχε εκκινήσει 23ος και συγκρούστηκε με την ακινητοποιημένη Ferrari του poleman, Ντιντιέ Πιρονί, ο οποίος είχε πρόβλημα στον κινητήρα του. Ο Παλέτι έπεσε πάνω στον Γάλλο με τόση δύναμη που έμεινε αναίσθητος στο μονοθέσιό του με σοβαρούς τραυματισμούς στον θώρακα. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι της πίστας έσπευσαν σχεδόν άμεσα για βοήθεια, το εύθραυστο ρεζερβουάρ καυσίμων της Osella FA1C έσπασε και το μονοθέσιο τυλίχθηκε στις φλόγες, αποτρέποντας το ιατρικό επιτελείο να μεταφέρει τον Ιταλό στο νοσοκομείο για σχεδόν μισή ώρα. Για την ιστορία και μόνο, η Brabham έκανε το 1-2 δια χειρός Νέλσον Πικέ και Ρικάρντο Πατρέζε.

Σαν σήμερα το 1993, ο θρυλικός Αλέν Προστ, κατέκτησε την τέταρτη νίκη του στη σεζόν, κάνοντας περίπατο στο GP Καναδά από την pole position. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Benetton του ανερχόμενου Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το κακό pit stop του Ντέιμον Χιλ ώστε να μπει έτσι σφήνα ανάμεσα στις δύο πανίσχυρες Williams FW15C.

Σαν σήμερα το 1999, έλαβε χώρα το χαοτικό GP Καναδά για τον έκτο σταθμό της σεζόν στην F1. Ο αγώνας έχει μείνει στην ιστορία του σπορ για τα τέσσερα διαφορετικά ατυχήματα που άφησαν εκτός τους Ντέιμον Χιλ, Ζακ Βιλνέβ, Μίκαελ Σουμάχερ και Ρικάρντο Ζόντα, στον τοίχο του απαιτητικότατου τελευταίου σικέιν. Έκτοτε το σημείο αυτό πήρε την ονομασία: «Ο Τοίχος των Πρωταθλητών». Η δράση του Grand Prix είχε επηρεαστεί από συνολικά τέσσερις εισόδους του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα. Ο Μίκα Χάκενεν κατέκτησε τη νίκη μπροστά από τους Τζανκάρλο Φιζικέλα με Benetton και Έντι Ιρβάιν με Ferrari.

Σαν σήμερα το 2004, ο Μίκαελ Σουμάχερ επικράτησε στο GP Καναδά για την έβδομη νίκη του στους πρώτους οκτώ αγώνες στη σεζόν, με τον αδερφό του Ραλφ και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο να τον πλαισιώνουν στο βάθρο. Τα αποτελέσματα ωστόσο έμελλε να είναι προσωρινά, καθώς τα μονοθέσια της Williams και της Toyota παρουσίασαν παράνομους αεραγωγούς φρένων στους μετέπειτα τεχνικούς ελέγχους και αποκλείστηκαν από την τελική κατάταξη. Έτσι η Ferrari έκανε το 1-2 και ο Τζένσον Μπάτον προβιβάστηκε στην 3η θέση.

Σαν σήμερα, επίσης το 2004, οι Βαλεντίνο Ρόσι και Σέτε Ζιμπερνάου προσέφεραν ακόμα μία επική μονομαχία στο MotoGP, αυτή τη φορά για το GP Καταλονίας. Ο «Γιατρός» της Yamaha, παρόλο που είχε εκκινήσει ακριβώς πίσω από τον Ζιμπερνάου στη δεύτερη θέση, κατάφερε να ξεπεράσει τον τοπικό ήρωα της Honda κερδίζοντας στον τερματισμό για μόλις 0,159 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2010, το GP Καναδά της F1 προσέφερε έναν εντυπωσιακό αγώνα από άποψη στρατηγικής και μαχών, χάρη στα υψηλά επίπεδα φθοράς που προκάλεσε το τραχύ οδόστρωμα στα ανθεκτικά ελαστικά της Bridgestone. Με αφορμή το γεγονός αυτό, αρκετοί οδηγοί και ομάδες προσέγγισαν με ποικίλους τρόπους την διαχείριση των pit-stops και επέφεραν αρκετές ανακατατάξεις. Τελικά αυτός που επικράτησε ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της McLaren, o οποίος έδωσε τρομερή μάχη με τον Φερνάντο Αλόνσο και έκανε εντυπωσιακές προσπεράσεις. Στη 2η θέση τερμάτισε ο teammate του, Τζένσον Μπάτον, ενώ ο Αλόνσο έμεινε τρίτος.

Φωτογραφίες: formulaargok/Χ