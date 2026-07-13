Η Scuderia Ferrari δεν θα μείνει άπραγη απέναντι στις μεγάλες ευθείες του Σπα και σκοπεύει να προβεί σε αλλαγές που θα κάνουν ανταγωνιστική την SF-26.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά από δύο νίκες στους τελευταίους τρεις αγώνες της Formula 1, η Scuderia Ferrari προετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση του Grand Prix Βελγίου. Η ομάδα του Μαρανέλο θέλει να αποδείξει ότι η κακή εμφάνιση στην Αυστρία (σ.σ. μια πίστα με πολλές μεγάλες ευθείες) ήταν απλώς μια κακή παρένθεση, επιβεβαιώνοντας ότι έχει βρει τον σωστό δρόμο εξέλιξης της SF-26.

Για το λόγο αυτό η προετοιμασία είναι έντονη και διαφορετική από άλλες διαδρομές. Σύμφωνα με το ιταλικό motorsport, o τεχνικός διευθυντής του Μαρανέλο, Λοΐκ Σερά ετοιμάζει σημαντικές αεροδυναμικές τροποποιήσεις στην SF-26 για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της διαδρομής των 7.004 μέτρων.

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Ο στόχος αύξησης της ιπποδύναμης

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, η μεγαλύτερη τεχνική παρέμβαση είναι η απόφαση της Scuderia να αφαιρέσει, για πρώτη φορά φέτος, το περίπλοκο σύστημα FTM. Πρόκειται για τη διοχέτευση των καυσαερίων στην πίσω πτέρυγα για την παραγωγή επιπλέον κάθετης δύναμης, μέσω αεροδυναμικών εξαρτημάτων στην απόληξη της εξάτμισης. Την επιλογή αυτή είχε δοκιμάσει ήδη από τις ελεύθερες δοκιμές της Αυστρίας ο rookie Ντίνο Μπεγκάνοβιτς, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα.

Η κατάργηση του συστήματος θα στερήσει από την SF-26 κάθετη δύναμη και πρόσφυση στο πίσω μέρος, αλλά θα «απελευθερώσει» 7 πολύτιμους ίππους από τον κινητήρα, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις ατελείωτες ευθείες του Σπα. Η κίνηση αυτή έχει και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς η FIA ήδη ξεκαθάρισε στο προσχέδιο των κανονισμών του 2027 ότι κάθε λύση τύπου FTM θα απαγορευτεί οριστικά.

Νέα εξέλιξη στην περιστρεφόμενη αεροτομή

Την ίδια στιγμή που η Red Bull Racing βρίσκεται σε βαθιά κρίση με τη δική της πίσω αεροτομή λόγω των δύο συνεχόμενων, επικίνδυνων αστοχιών που οδήγησαν στα ατυχήματα του Μαξ Φερστάπεν, η Ferrari νιώθει απόλυτα ασφαλής. Είναι η μόνη ομάδα που έχει τελειοποιήσει τον μηχανισμό της περιστρεφόμενης πίσω αεροτομής χωρίς προβλήματα αξιοπιστίας, αφήνοντας πίσω τόσο τους «ταύρους» όσο και τη McLaren που ακόμα ψάχνει την απαιτούμενη αποδοτικότητα.

Στο Βέλγιο, η Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει την τελευταία εξέλιξη αυτής της πτέρυγας, η οποία αυξάνει το κενό μεταξύ των επιφανειών στις ευθείες. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι η συγκεκριμένη αναβάθμιση θα προσφέρει κέρδος έως και 11 χλμ/ώρα στην τελική ταχύτητα.

Το αεροδυναμικό πακέτο του Spa θα ολοκληρωθεί με ένα δάπεδο, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της τελικής ταχύτητας. Η τελική αεροδυναμική διαμόρφωση της SF-26 θα οριστεί ανάλογα με τον καιρό που θα επικρατεί το τριήμερο στα δάση των Αρδεννών.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.