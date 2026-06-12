Η πλειονότητα των ομάδων της Formula 1 επέλεξε να βάλει σε ένα από τα μονοθέσιά της έναν rookie οδηγό στο FP1, με πιο σημαντική να είναι η απουσία του Κίμι Αντονέλι.

Η Formula 1 επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ισπανία για το Grand Prix Βαρκελώνης και η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής θα προσφέρει την ευκαιρία σε αρκετά νέα ταλέντα να πάρουν χρόνο πίσω από το τιμόνι των μονοθεσίων του 2026.

Συνολικά επτά rookie οδηγοί θα συμμετάσχουν στο FP1, καθώς οι ομάδες συνεχίζουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπουν οι κανονισμοί για την παροχή επιπλέον χρόνου συμμετοχής σε νεαρούς οδηγούς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Από το 2025 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή οδηγού με εμπειρία λιγότερων από 2 Grand Prix σε τουλάχιστον τέσσερις περιόδους ελεύθερων δοκιμών.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 🙌



This time we head to the Circuit de Barcelona-Catalunya 😮‍💨🇪🇸#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/cgho8HpDKP — Formula 1 (@F1) June 8, 2026

Ξεχωρίζει η παρουσία του πρωταθλητή της Formula 2 για το 2025, Λεονάρντο Φορναρόλι στη McLaren αντί του Λάντο Νόρις, ενώ η Mercedes-AMG δίνει την ευκαιρία στον Φρέντερικ Βέστι να οδηγήσει το μονοθέσιο του Κίμι Αντονέλι. Η Ferrari θα εμπιστευτεί το μονοθέσιο του Λιούις Χάμιλτον στον Ντίνο Μπεγκάνοβιτς, ενώ η Red Bull Racing θα χρησιμοποιήσει τον Αγιούμου Ιγουάσα στη θέση του Ίσακ Χατζάρ.

Παράλληλα, ο Λουκ Μπράουνινγκ θα οδηγήσει για λογαριασμό της Williams, ο Πολ Άρον θα βρεθεί στο cockpit της Audi και ο Κόλτον Χέρτα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με την Cadillac, αντικαθιστώντας τον Σέρχιο Πέρεζ.

Οι rookie οδηγοί του FP1 στην Ισπανία