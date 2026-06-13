Στη McLaren Racing παραδέχονται πως οι δύο τελευταίοι αγώνες σε Καναδά και Μονακό «χτύπησαν» καμπανάκια στο εργοστάσιο του Ουόκινγκ.

Η διπλή παρουσία στο βάθρο του Grand Prix Μαϊάμι είχε δημιουργήσει την αίσθηση πως η McLaren βρισκόταν ξανά σε τροχιά ανάκαμψης, όπως ακριβώς είχε συμβεί και το 2024. Ωστόσο, τα δύο επόμενα αγωνιστικά τριήμερα σε Καναδά και Μονακό έφεραν την ομάδα του Ουόκινγκ αντιμέτωπη με μια πολύ πιο σκληρή πραγματικότητα.

Η πρωταθλήτρια ομάδα του 2025 σε οδηγούς και κατασκευαστές είδε τα προβλήματα αξιοπιστίας να συνεχίζονται. Παράλληλα η απόδοση δεν βελτιώθηκε όσο αναμενόταν και ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι η McLaren χρειάζεται μια σημαντική αλλαγή πορείας αν θέλει να παραμείνει στη μάχη του πρωταθλήματος.

Τα γεγονότα λένε πάντα την αλήθεια

Ο Λάντο Νόρις εγκατέλειψε τόσο στον Καναδά όσο και στο Μονακό, με διαφορετικά μηχανικά προβλήματα κάθε φορά, ενώ η McLaren δεν είχε ποτέ τον ρυθμό για να διεκδικήσει νίκες απέναντι σε Mercedes και Ferrari. Ο Στέλα, μετά από δύο προβληματικά Grand Prix δεν έκρυψε την ανησυχία του για την εικόνα της πρωταθλήτριας ομάδας της Formula 1.

«Σίγουρα στον Καναδά και το Μονακό ήταν ένα καμπανάκι για εμάς. Και αυτό βασίζεται στα γεγονότα. Δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι, ιδιαίτερα σε ρυθμό αγώνα. Επιπλέον, και στους δύο αγώνες δεν ήμασταν αρκετά αξιόπιστοι», είπε αρχικά ο Ιταλός.

Ο Στέλα εξήγησε πως τα προβλήματα δεν περιορίζονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα του μονοθεσίου: «Όταν εξετάζουμε την αξιοπιστία, βλέπουμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα σχεδόν σε κάθε τομέα του αυτοκινήτου. Δεν πρόκειται για ένα μόνο πρόβλημα. Στο Μονακό ήταν η μονάδα ισχύος, ενώ στον Καναδά ο Λάντο αντιμετώπισε πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων».

Αεροδυναμική και ελαστικά προβληματίζουν

Παράλληλα με τα ζητήματα αξιοπιστίας, η McLaren διαπίστωσε ότι υστερεί και σε καθαρή απόδοση, ειδικά σε πίστες υψηλής αεροδυναμικής απαίτησης.

«Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε αρκετή πρόσφυση, κυρίως επειδή δεν έχουμε αρκετή αεροδυναμική φόρτιση. Είναι επίσης σαφές ότι δεν καταφέρνουμε να φέρουμε τα ελαστικά στο ιδανικό παράθυρο λειτουργίας τους, ιδιαίτερα σε πίστες όπως το Μονακό και ο Καναδάς, όπου η άσφαλτος είναι πολύ λεία και τα ελαστικά λειτουργούν σε ιδιαίτερες συνθήκες», είπε

Ο επικεφαλής της McLaren σημείωσε ότι τα ελαστικά του 2026 είναι πιο σκληρά σε σχέση με το παρελθόν και απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες για να αποδώσουν στο μέγιστο.

«Φέτος τα ελαστικά είναι σχετικά σκληρά και χρειάζονται θερμοκρασία για να λειτουργήσουν σωστά».

Παρά τις δυσκολίες, η McLaren δεν εγκαταλείπει την ελπίδα να επαναλάβει την εντυπωσιακή αγωνιστική ανάκαμψη που πέτυχε πριν από δύο χρόνια: «Παραμένουμε με τη νοοτροπία ότι αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα ιστορία όπως το 2024, όπου καταφέραμε να καλύψουμε τη διαφορά στη συνέχεια της χρονιάς».