Με τα λάθη και την ατυχία του τα έβαλε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πιστεύει ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμη και στο παιχνίδι της νίκης στο Σπα.

Ο Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκε αυτοκριτικός αλλά και αισιόδοξος για τη δυναμική της Ferrari μετά το Grand Prix Βελγίου, τονίζοντας πως η SF-26 είχε τον απαιτούμενο ρυθμό ακόμη και για να διεκδικήσει τη νίκη στο Σπα.

Στον αγώνα τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν δεν του επέτρεψαν να έχει το ρυθμό που θα επιθυμούσε, τερματίζοντας στην 4η θέση.

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Η ζημιά που του χάλασε τον αγώνα

Ο Βρετανός επτάκις πρωταθλητής κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντική ζημιά στο δάπεδο του μονοθεσίου του μετά από την επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ. Η SF-26 έχασε σημαντικό μέρος της αεροδυναμικής απόδοσης, ενώ η ποινή των 5 δευτερολέπτων για τη σύγκρουση με τον τέως teammate του, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά του.

«Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στο βάθρο. Θεωρώ πως είχαμε τον ρυθμό ακόμη και για τη νίκη σήμερα. Είχα αυτή τη ζημιά στο δάπεδο, αλλά διατηρούσα εξαιρετικό ρυθμό παρά το γεγονός ότι έχανα περίπου 50 πόντους κάθετης δύναμης. Με αυτά τα δεδομένα, αποδέχομαι το αποτέλεσμα».

Η δυσκολία στην οδήγηση και το λάθος στο pit stop

Παρά τους ανταγωνιστικούς χρόνους που σημείωνε, ο οδηγός της Ferrari ξεκαθάρισε ότι η αίσθηση πίσω από το τιμόνι απείχε πολύ από το να θεωρηθεί ιδανική, καθώς η αεροδυναμική ζημιά κατέστησε το μονοθέσιο ιδιαίτερα δύστροπο. Η κατάσταση επιδεινώθηκε στο pit stop, όταν η Ferrari δεν κατάφερε να προσαρμόσει την κλίση της εμπρός αεροτομή για να αντισταθμίσει τη συμπεριφορά του μονοθεσίου.

«Το αυτοκίνητο ήταν πραγματικά δύσκολο στην οδήγηση λόγω της ζημιάς. Πίεσα όσο περισσότερο μπορούσα, έδωσα τα πάντα. Στο pit stop δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε την κλίση στην πτέρυγα, οπότε είχα έντονη υποστροφή. Αυτό έκανε πολύ δύσκολη την προσπάθεια να φτάσω τους προπορευόμενους. Αν είχαμε πάει καλύτερα στις κατατακτήριες δοκιμές, ο αγώνας μας θα ήταν πολύ ισχυρότερος».

Μιλώντας συνολικά για το Grand Prix, o Χάμιλτον στάθηκε στην έξοδο που είχε στο FP3. Με την SF-26 να χάνει την αίσθηση που είχε σε εκείνο το σημείο, ο Βρετανός ανέλαβε την ευθύνη για το αποτέλεσμα που πήρε στο Σπα.

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άτυχο. Σκέφτομαι το λάθος που έκανα στις κατατακτήριες. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για την 4η θέση στην οποία τερμάτισα. Προκάλεσα ζημιά στο μονοθέσιο και όταν το επισκεύασαν, ξέφυγε κάτι στην ανάρτηση. Η ισορροπία ήταν εντελώς διαφορετική, κάτι που σημαίνει ότι ήμουν δύο με τρία δέκατα πιο αργός από όσο έπρεπε. Αυτό με έφερε πιο πίσω στο grid, ενεπλάκην στο περιστατικό, πήρα την ποινή των 5 δευτερολέπτων... ήταν ένα φαινόμενο ντόμινο που ξεκίνησε από δική μου λανθασμένη απόφαση. Ωστόσο, η ομάδα κάνει εξαιρετική δουλειά στη στρατηγική και τα pit stops, ενώ συνεχίζουμε να βελτιώνουμε το μονοθέσιο. Χωρίς τη ζημιά σήμερα, πιστεύω ότι θα παλεύαμε για τη νίκη».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.