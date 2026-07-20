F1: Το τρομερό προσπέρασμα του Κολαπίντο σε Λόσον και Γκασλί (vid)
Στο Grand Prix Βελγίου ο Φράνκο Κολαπίντο ήταν αυτός που πραγματοποίησε το προσπέρασμα του αγώνα. Ο Αργεντινός με μια γενναία δόση slipstream και χρήση του Οvertake έκανε διπλό προσπέρασμα τους Λίαμ Λόσον και Πιερ Γκασλί.
Η κίνησή του θύμισε αρκετά το προσπέρασμα του Μίκα Χάκινεν στον Μίκαελ Σουμάχερ πίσω στο 2000, βάζοντας ανάμεσά τους τον Ρικάρντο Ζοντα της BAR. Το προσπέρασμα του Κολαπίντο ήταν κρίσιμης σημασίας, μιας και ατό του έδωσε τη δυνατότητα να πάρει τη 10η θέση και 1 βαθμό στο πρωτάθλημα.
Το φοβερό προσπέρασμα
Δείτε στο παρακάτω βίντεο το διπλό προσπέρασμα του Κολαπίντο σε Λόσον και Γκασλί.
— Segui a @FormulaArgOK (@VideosFormula) July 19, 2026
Παρακάτω μπορείτε να το δείτε από περισσότερες οπτικές γωνίες.
T H R E E 😵 W I D E— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
Epic footage and unbelievable racing as Colapinto gets past Lawson and Gasly 🍿#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PzsLXRKAQt