O οδηγός της Alpine έκανε το προσπέρασμα του αγώνα στο Σπα με πολύ έξυπνο τρόπο και του έδωσε ένα βαθμό στο πρωτάθλημα.

Στο Grand Prix Βελγίου ο Φράνκο Κολαπίντο ήταν αυτός που πραγματοποίησε το προσπέρασμα του αγώνα. Ο Αργεντινός με μια γενναία δόση slipstream και χρήση του Οvertake έκανε διπλό προσπέρασμα τους Λίαμ Λόσον και Πιερ Γκασλί.

Η κίνησή του θύμισε αρκετά το προσπέρασμα του Μίκα Χάκινεν στον Μίκαελ Σουμάχερ πίσω στο 2000, βάζοντας ανάμεσά τους τον Ρικάρντο Ζοντα της BAR. Το προσπέρασμα του Κολαπίντο ήταν κρίσιμης σημασίας, μιας και ατό του έδωσε τη δυνατότητα να πάρει τη 10η θέση και 1 βαθμό στο πρωτάθλημα.

Το φοβερό προσπέρασμα

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το διπλό προσπέρασμα του Κολαπίντο σε Λόσον και Γκασλί.

Παρακάτω μπορείτε να το δείτε από περισσότερες οπτικές γωνίες.

T H R E E 😵 W I D E



Epic footage and unbelievable racing as Colapinto gets past Lawson and Gasly 🍿#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PzsLXRKAQt — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.