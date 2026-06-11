Η νέα Bentley Flying Spur αποκτά υβριδικά V8 σύνολα, έως 680 ίππους, νέα έκδοση S και ακόμη περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Η Bentley παρουσίασε τη νέα γενιά της Flying Spur, ανανεώνοντας πλήρως το πολυτελές τετράθυρο grand tourer της με νέα σχεδίαση, υβριδικά συστήματα κίνησης V8 και ακόμη περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Το νέο μοντέλο θα διατίθεται σε πέντε εκδόσεις: Flying Spur, Azure, S, Speed και Mulliner. Στόχος της βρετανικής μάρκας είναι να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις, από την έμφαση στην άνεση έως τις υψηλές επιδόσεις και την απόλυτη εξατομίκευση.

Σχεδιαστικά, η Flying Spur υιοθετεί για πρώτη φορά από το 1962 μονά εμπρός φωτιστικά σώματα, ακολουθώντας τη νέα αισθητική ταυτότητα που παρουσιάστηκε με τη σύγχρονη Continental GT. Τα νέα φώτα διαθέτουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία «focused eye», ενώ ανασχεδιασμένα είναι τόσο η μάσκα όσο και το πίσω τμήμα του αμαξώματος, με νέα φωτιστικά σώματα που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο το χαρακτηριστικό φωτεινό μοτίβο «B» της Bentley.

Στη γκάμα προστίθεται και η νέα μεταλλική απόχρωση Dark Teal, ενώ προαιρετικά διατίθενται νέες ζάντες 22 ιντσών για τις εκδόσεις Azure και S.

Επιστρέφει η Flying Spur S με 680 ίππους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή της Flying Spur S, η οποία αποκτά πιο σπορ προσανατολισμό και εξοπλίζεται με το High Performance Hybrid σύστημα κίνησης της Bentley.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 680 ίππους και τα 930 Nm ροπής, καθιστώντας τη νέα Flying Spur S την ισχυρότερη έκδοση S στην ιστορία του μοντέλου. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 307 χλμ/ώρα.

Παράλληλα, το Bentley Performance Active Chassis περιλαμβάνει ενεργή τετραδιεύθυνση, torque vectoring, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και το σύστημα Bentley Dynamic Ride στα 48V, προσφέροντας υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ακρίβειας.

Εμπνευσμένη από τον κόσμο της μουσικής

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Mulliner Virtuoso Collection, η οποία δίνει έμφαση στην πολυτέλεια και την εξατομίκευση. Η συλλογή διατίθεται στις εκδόσεις Soprano, Tenor και Bass και συνδυάζει ειδικά υλικά, λεπτομέρειες σε Champagne Gold και το κορυφαίο ηχοσύστημα Naim for Mulliner.

Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει 21 ηχεία και τεχνολογία εμπνευσμένη από τα ηχεία Grand Utopia της Focal, αποτελώντας τη πιο προηγμένη ηχητική εγκατάσταση που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο παραγωγής της Bentley.

Έμφαση στην άνεση και τη χειροποίητη κατασκευή

Η Bentley συνεχίζει να επενδύει στη χειροποίητη κατασκευή, με κάθε κάθισμα να απαιτεί περίπου 12 ώρες εργασίας για την ολοκλήρωσή του. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές διαμορφώσεις καθισμάτων και πολλαπλούς συνδυασμούς υλικών και επενδύσεων.

Η νέα Flying Spur παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της βρετανικής μάρκας, συνδυάζοντας την πολυτέλεια ενός κορυφαίου sedan με επιδόσεις που θυμίζουν supercar.

Η παραγωγή θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο της Bentley στο Crewe τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.