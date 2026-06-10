Νέα τροπή στην υπόθεση του πρώτου ADUO για το 2026, με τη Red Bull Racing να εκφράζει έντονες διαφωνίες για τα ευρήματα της FIA μετά τα πρώτα Grand Prix.

Η διαμάχη γύρω από τους κινητήρες της Formula 1 του 2026 συνεχίζεται δίχως διακοπή. Η Red Bull Racing φέρεται να διαφωνεί έντονα με το πρώτο πόρισμα της FIA σχετικά με το μηχανισμό ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

Παρότι η FIA αναμενόταν να ανακοινώσει επίσημα τα πρώτα αποτελέσματα πριν από το Grand Prix Μονακό, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Αντίθετα, τα ευρήματα για το πρώτο ADUO τα μαρτύρησε ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ μέσα στο αγωνιστικό τριήμερο κυκλοφόρησαν στον Τύπο επιπλέον πληροφορίες.

Όπως προκύπτει η FIA έχει κατατάξει τη μονάδα ισχύος της Red Bull Powertrains-Ford ως την κορυφαία του grid. Αυτό σημαίνει ότι η Red Bull Racing δεν δικαιούται επιπλέον δυνατότητες εξέλιξης μέσω του ADUO στο 2026, σε αντίθεση με τη Mercedes και τη Ferrari, οι οποίες θα μπορούν να προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η Red Bull αμφισβητεί την αξιολόγηση

Όπως αναφέρει το AutoRacer.it, η ομάδα του Μίλτον Κινς δεν αποδέχεται το συμπέρασμα της FIA και θεωρεί ότι θα έπρεπε επίσης να έχει δικαίωμα επιπλέον εξέλιξης μέσω του συστήματος ADUO. Μάλιστα, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η FIA δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει επίσημα τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης των κινητήρων.

Η Red Bull Racing φέρεται να ήταν πεπεισμένη ότι πληροί τα κριτήρια για να λάβει επιπλέον δυνατότητες εξέλιξης, κάτι που τελικά δεν προέκυψε από την ανάλυση της FIA.

Ακόμη μεγαλύτερο το έλλειμμα της Ferrari;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτιμήσεις σχετικά με την ισχύ του κινητήρα Ferrari. Σύμφωνα με όσα ανέφερε το AutoRacer.it, η Scuderia ενδέχεται να έχει καταταχθεί στην κατηγορία κατασκευαστών που βρίσκονται μεταξύ 6% και 8% πίσω από τον κορυφαίο κινητήρα του grid, δηλαδή της Red Bull-Ford.

Αν αυτή η πληροφορία επιβεβαιωθεί, τότε η πραγματική διαφορά ισχύος ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι σήμερα. Aυτό το σενάριο δεν φέρνει μόνο 30 ίππους πίσω που εκτιμώνταν αρχικά, αλλά θα μπορούσε να φτάνει ακόμη και τους 40 έως 45 ίππους η διαφορά με τον κινητήρα της Red Bull-Ford. Σε ανάλογη θέση φέρεται να είναι ο κινητήρας της Audi, ενώ ακόμη πιο αδύναμος είναι αυτός της Honda.

Another year round the Monaco streets ✔️ pic.twitter.com/vGqw3Xyrae June 8, 2026

Η συγκεκριμένη εκτίμηση βασίζεται στο γεγονός ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης της νέας γενιάς αποδίδουν ήδη περισσότερη ισχύ από τα περίπου 350 kW που θεωρούνταν αρχικά ως σημείο αναφοράς.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της FIA, καθώς το σίριαλ με το ADUO εξελίσσεται σε πεδίο μάχης μεταξύ των κατασκευαστών και της παγκόσμιας ομοσπονδίας.